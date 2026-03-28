Παύλος Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ο πρωθυπουργός δεν ακούει καν εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες

Στη διαβεβαίωση ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real Fm, ενώ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακούει καν εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες.

«Ξεκινάμε με τον τίτλο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Δηλαδή, και να θέλει κάποιος να τις πει, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει. Γιατί; Γιατί, κ. Παπαγιάννη, αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία πολύ μεγάλη κρίση, μια ακόμα κρίση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η σταθερότητα και σε οικονομικό, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη στον Real Fm, το πρωί του Σαββάτου (28.3.26).

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει, μετά από την ψήφο των πολιτών και από τη δουλειά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στο ζύγι θετικών και αρνητικών, τα θετικά στην πλειοψηφία των πολιτών θεωρήθηκαν περισσότερα, να έχουμε μία κυβέρνηση σταθερή, να μπορεί να παίρνει ακαριαία αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα, η συνδρομή, η βοήθεια στην Κύπρο, όπως τα μέτρα τα οικονομικά και μια οικονομία, που από εκεί που ήταν 27η στις 27 της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 570.000 παραπάνω ανθρώπους άνεργους, μια οικονομία η οποία επιστρέφει, δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία», συνέχισε και υπογράμμισε:

«Όταν το έχεις, λοιπόν, το μείζον, είναι το λιγότερο -για να μην πω κάτι πιο βαρύ- ανεύθυνο, επειδή ανεβαίνεις δημοσκοπικά, λόγω του ότι ο κόσμος στα δύσκολα καταλαβαίνει τα σοβαρά ποια είναι, εσύ να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις οκτώ μήνες, δέκα μήνες, έναν χρόνο νωρίτερα εκλογές. Αυτό το πράγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το πω κιόλας, δεν είναι Νέα Δημοκρατία».

«Ο πρωθυπουργός δεν το ακούει καν»

«Δεν ξέρω αν υπήρξαν εισηγήσεις. Εγώ, προσωπικά, τέτοια εισήγηση δεν έκανα ποτέ στον πρωθυπουργό– εντάξει, Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει την άποψή του. Ο πρωθυπουργός ακόμα και κάποιος να ερχόταν να του το πει αυτό, που δεν το γνωρίζω, πραγματικά, δεν το ακούει καν. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που σας περιέγραψα. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κινούμαστε όπως κινήθηκαν πολλοί στο παρελθόν, που βάλανε το προσωπικό τους δημοσκοπικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό δεν εκπροσωπεί αυτή την παράταξη και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι ο δεύτερος λόγος είναι η ΝΔ θέλει να κριθεί για το τι έκανε σωστά και τι λάθη διόρθωσε σε βάθος τετραετίας. Παράδειγμα, ο μέσος μισθός έχει ήδη φτάσει και έχει ξεπεράσει, σε όρους πλήρους απασχόλησης, τα 1500 ευρώ, ο κατώτατος τείνει να φτάσει στον στόχο τον προεκλογικό τα 950 ευρώ», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Υπάρχουν ακόμα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες, όπως έχουν παραδοθεί κάποια άλλα», κατέληξε.