Έντονη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση της Ν.Δ. να ψηφίσει την Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στις διαρροές από τη Ν.Δ. σύμφωνα με τις οποίες οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, με αιχμή τη «σφοδρή κριτική» που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση.

Η Κουμουνδούρου σχολιάζει ειρωνικά για το ζήτημα με την Έλενα Ακρίτα, ότι οι «κύκλοι» της Ν.Δ. αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο «το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και «παραδέχονται ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο».

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Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η αιτιολόγηση της αρνητικής στάσης απέναντι στην Ακρίτα αποκαλύπτει «καθεστωτική λογική», καθώς, όπως αναφέρει, η Ν.Δ. ομολογεί την «απέχθειά» της στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στην πολιτική κριτική και στην εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την υπόθεση με τη συνολικότερη κριτική του προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, την κατάσταση στο ΕΣΥ και το κοινωνικό κράτος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σκάνδαλα.

«Άλλος ένας λόγος για να πέσουν τίτλοι τέλους σε αυτή τη διακυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία», αντιθεσμικότητα, «σήψη και διαφθορά».