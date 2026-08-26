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Πολιτική

Η ΝΔ δε θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για Αντιπρόεδρο της Βουλής

«Γαλάζιες» πηγές τονίζουν πάντως, ότι η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τον 5ο αντιπρόεδρο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, η ΝΔ δεν θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για 5η Αντιπρόεδρο της Βουλής -στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη- καθώς την θεωρεί τοξικό πρόσωπο.

Αν ωστόσο προταθεί κάποιο άλλο πρόσωπο, εκτός της Έλενας Ακρίτα, όπως ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, δε θα υπάρχει θέμα…

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τον 5ο αντιπρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επέλεξε την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ, σήμερα Τετάρτη (26.8.26).

Σε δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στη μαχητική κοινοβουλευτική παρουσία της Έλενας Ακρίτα, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, το Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με συμπεριφορές που πλήττουν το κύρος του κοινοβουλευτικού έργου.

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