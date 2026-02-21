Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχουν μπαχαλάκηδες με γραβάτα στη Βουλή – «Απάντηση» σε Δένδια – «Άδικη η κριτική από Σαμαρά και Καραμανλή»

Για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, την κριτική Σαμαρά και Καραμανλή στην κυβέρνηση, εκτός προηγουμένου κατάσταση στη Βουλή αποκαλώντας «μπαχαλάκια» την Ζωή Κωνσταντοπούλου, για το κόμμα με το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να συνεργαστεί η ΝΔ μετά τις εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, την Μαρία Καρυστιανού αλλά και για το πότε θα έχουμε ανακοινώσεις για την απαγόρευση των social media στους ανήλικους, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη νέα σειρά vidcast, «No Filters», του newsit.gr.

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και στην αποστροφή του Νίκου Δένδια ότι το κόμμα πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες του, ενώ όταν ρωτήθηκε αν είμαστε κοντά σε ανασχηματισμό είπε ότι δεν έχει τέτοια αίσθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που βιώνουμε στο κοινοβούλιο δεν έχει προηγούμενο

Ερωτηθείς για την πόλωση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό τόνισε μεταξύ άλλων: «Να συμφωνήσουμε ότι όλο αυτό δεν τροφοδοτείται, δεν ξεκινάει σε κάθε περίπτωση, από τη δική μας παράταξη ή από την κυβέρνηση. Και να πω ότι όσες φορές διάφοροι, καλοπροαίρετα θα πω εγώ, πραγματικά προσπαθούν να συγκρίνουν καταστάσεις του σήμερα με καταστάσεις πριν από 10-20 χρόνια, κάνουν ένα λάθος. Τίποτα δεν είναι ίδιο από τότε που ξεκίνησαν τα φαινόμενα της πάνω και της κάτω πλατείας».

Επισήμανε ότι στο παρελθόν οι πολιτικοί αντίπαλοι είχαν ένα όριο το οποίο δεν ξεπερνούσαν παρότι είχαν τεράστιες πολιτικές διαφορές και είπε: «Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα μπούνε στη Βουλή οι μπαχαλάκηδες. Τι εννοώ; Ο μπαχαλάκιας δεν είναι μόνο αυτός που σπάει, αυτός είναι ο μπαχαλάκιας με τη στενή έννοια, αυτός που καταστρέφει, αυτός που βανδαλίζει. Υπάρχουν και οι μπαχαλάκηδες με γραβάτες ή και χωρίς γραβάτες, αναλόγως τι επιλέγουν να φορέσουν, που μόνο στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση, να χαρακτηρίζουν, να βρίζουν. Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά πολιτικός αρχηγός να έχει πει συναδέλφους του στη Βουλή, βουλευτές, και αναφέρομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου, “δολοφόνους”, ότι τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα, “κηφήνες”, να ανεβαίνει να μιλήσει για ένα νομοσχέδιο και να μιλάει για οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού του νομοσχεδίου. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε σαν κι αυτούς. Γιατί όταν κυλιέσαι στο βούρκο, δυστυχώς χάνεις. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι γεννημένοι για να παίζουν μπάλα σε βούρκους, ξέρουν καλύτερα το γήπεδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στην περίοδο που υπήρχε μεγάλη ένταση με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών αλλά και θεωρίες που στη συνέχεια διαψεύστηκαν και ερωτηθείς για τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης εκτός από το θέμα της ασφάλειας των μεταφορών και όλα όσα γίνονται είπε ότι η κυβέρνηση άφησε πολύ χώρο στην προπαγάνδα.

«Αφήσαμε πάρα πολύ χώρο στην προπαγάνδα. Η οποία χτίστηκε πάνω στα υπαρκτά προβλήματα, χτίστηκε και μια προπαγάνδα ψεμάτων. Θα σας πω όμως την αλήθεια. Είμαι από αυτούς που δεν κρύφτηκαν ποτέ. Υπάρχουν κι άλλα κυβερνητικά στελέχη που δεν κρύφτηκαν ποτέ. Και το θεωρώ και υποχρέωσή μου απέναντι και στην κοινωνία και στην παράταξη και στον Πρωθυπουργό. Ξέρετε πόσες φορές με πήραν τηλέφωνο ενώ κάτι το χα πει 10η, 15η, 20η φορά… “Γιατί δεν βγαίνετε να τ’ απαντήσετε αυτά;”. Θα σας πω ποιος είναι ο λόγος που αυτά δεν ακούγονταν στην αρχή και ακούγονταν στη συνέχεια. Ήταν τέτοια η προσπάθεια να πείσουν κάποιοι τον κόσμο, και από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το άσπρο είναι μαύρο ή το μαύρο είναι άσπρο, που ενώ βγαίναμε και τα λέγαμε – όχι πάρα πολλοί στην αρχή, στη συνέχεια όλο και περισσότεροι – δεν μας άκουγαν όσο θα έπρεπε. Ένα χρόνο μετά, ούτε για ξυλόλια συζητάμε, ούτε για χαμένα βαγόνια συζητάμε, ούτε για συγκάλυψη συζητάμε, ούτε – να θυμίσω – ότι πολιτικός αρχηγός βγήκε στη Βουλή και πήγε να συνδέσει τον Πρωθυπουργό με το θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Αυτά δεν έγιναν πριν από δέκα χρόνια. Αυτά έγιναν πέρυσι τέτοια περίοδο».

«Δεν βλέπω στέρεες πολιτικές θέσεις από την κα Καρυστιανού»

Στο ερώτημα αν προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση το κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όχι. Δεν θέλω, θεωρώ ότι είναι πολύ αλαζονικό να υποτιμάς τον οποιονδήποτε. Είναι και λάθος όμως να υπερτιμάς μία κίνηση. Μέχρι τώρα η κα Καρυστιανού σε όσα έχει πει και σε όσα έχει απαντήσει, δεν βλέπω κάποιες στέρεες πολιτικές θέσεις, ή τέλος πάντων δεν νομίζω ότι με αυτά που λέει απευθύνεται στα κοινά τα οποία απευθυνόμαστε εμείς».

Σε άλλο σημείο και αναφερόμενος στο ίδιο θέμα ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Η κυρία Καρυστιανού ως μάνα έχει τον απόλυτο σεβασμό όπως και κάθε μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Ως πολιτικός θα κριθεί εφόσον κάνει κόμμα. Θεωρώ ότι ακόμα δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αντιπαράθεση μαζί της. Γιατί; Γιατί όταν κάνεις κόμμα, οφείλεις θεωρώ να βγάλεις ένα πρόγραμμα και πλέον να το κοστολογήσεις κιόλας, να πεις με ποιους θα κυβερνήσεις αν βρεθείς σε μια φάση έστω και με άλλα κόμματα να συγκυβερνήσεις, ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία θα σε εκπροσωπήσουν, ποιες είναι οι θέσεις τους. Νομίζω ότι αδικείται η δημόσια συζήτηση όταν εξαντλείται σε πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν έχουν κάνει το επόμενο βήμα. Είτε είναι η κυρία Καρυστιανού είτε είναι ο οποιοσδήποτε άλλος».

Λογική ισοπέδωσης από το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς αν έχουν κομματικό χρώμα τα σκάνδαλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – διαχωρίζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – τόνισε: «Ο ΟΠΕΚΑ ήτανε μία υπόθεση όπου αντιλήφθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι υπάρχει κάτι σάπιο. Ή τέλος πάντων κάτι πρέπει να ελεγχθεί. Έδωσε εντολή για έλεγχο, λειτούργησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εξαρθρώθηκε».

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η αντιπολίτευση την αποκάλυψη των σκανδάλων, την ώρα που τόσο στο θέμα της ΓΣΕΕ όσο και στο θέμα του ΟΠΕΚΑ πρωταγωνιστές φέρονται να είναι υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι «πολύ καλά έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης και τους ανέστειλε την κομματική ιδιότητα. Και δεν χαρακτηρίζει συνολικά το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά δύο στελεχών. Είμαστε άλλοι κόσμοι πλέον. Δυστυχώς δεν ήμασταν πάντα έτσι. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια με τις τεράστιες πολιτικές μας διαφορές ήμασταν μαζί στα σωστά. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αντιμετώπιζε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη λογική της ισοπέδωσης».

Αντίο συναίνεση

«Η συναίνεση είναι μία άσκηση, είναι ένα τανγκό που θέλει δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση με έναν. Εμείς όμως το χέρι το έχουμε απλώσει, όπως οφείλουμε εκ του ρόλου μας ως κυβερνητική πλειοψηφία», είπε αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε Συνταγματική Αναθεώρηση. Σημειώνοντας ότι «ιστορία στη συνταγματική αναθεώρηση δεν γράφεται από ένα κόμμα», ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει χώρος και χρόνος για «ίσως». Και το λέει και η ίδια η συνταγματική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλα τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα, θα πουν «ναι ή όχι».

Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά

«Η κριτική που γίνεται ακόμα και από τους πρώην πρωθυπουργούς, ε, είναι μια κριτική που οφείλουμε να την ακούσουμε. Πολύ δε μάλλον όταν ασκείται από ανθρώπους που έχουν ηγηθεί της παράταξης και της χώρας. Αλλά ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασχέτως του ποιος την κάνει αυτή την κριτική, θεωρώ ότι είναι η πιο άδικη κριτική που έχει ακουστεί», είπε.

Και πρόσθεσε: «Όταν έχεις μία κυβέρνηση που σε παγκόσμιο επίπεδο επικρατεί μια απόλυτη αβεβαιότητα, και καταφέρνει στη χειρότερη περίοδο παγκοσμίως να μεγαλώνει ουσιαστικά, να ψηλώνει τη χώρα αυτή, θεωρώ ότι η κριτική που της γίνεται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής είναι άδικη. Χρειάζονται επισημάνσεις; Και είναι και καλοδεχούμενες εγώ θα πω. Βεβαίως και χρειάζονται. Αλλά νομίζω ότι αδικούν τον εαυτό τους όσοι μια αντικειμενική επιτυχία, την εμφανίζουν ως αποτυχία».

Δεν υπάρχει πιο συνεπής πολιτική στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας από την πολιτική του Μητσοτάκη

Κληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του Νίκου Δένδια ο οποίος ζήτησε επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης είπε:

«Θεωρώ ότι προφανώς όλοι συμφωνούμε ότι ο στόχος είναι άλλη μία εκλογική νίκη, γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με χαμηλά το κεφάλι, να υπερασπιζόμαστε τις πολιτικές μας με θάρρος, με τόλμη, αλλά και με σεβασμό στην κοινωνία, γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα, για να πετύχουμε το στόχο μας. Ναι, είμαστε καλύτεροι από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε στο στόχο».

Και συνέχισε: «Τώρα πάω στις αρχές και τις αξίες της παράταξης. Γιατί και εγώ είμαι από μικρό παιδί στη Νέα Δημοκρατία. Θα σας παραπέμψω σε τέσσερις-πέντε πολιτικές που θεωρώ ότι αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει πιο συνεπής πολιτική στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας από την πολιτική που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μείωση φόρων: Στον πυρήνα της ιδεολογίας μας. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.

Δημιουργία θέσεων εργασίας: Η πιο βαθιά και ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Σχεδόν 600.000 νέες δουλειές έχουν δημιουργηθεί από μία δουλειά 6,5 ετών, μείωσης φόρων, δημιουργίας ενός ψηφιακού κράτους, 95% αύξηση επενδύσεων.

Προστασία συνόρων: Και στον Έβρο και στα θαλάσσια σύνορα. Δηλαδή αυτή η κριτική που γίνεται εκ δεξιών, απαντάται από όλα που σας είπα πριν για την εξωτερική πολιτική και από τον τρόπο που έχουμε διαχειριστεί το μεταναστευτικό.

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Ίσως μία απ’ τις πιο εμβληματικές προτάσεις της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, και στα πανεπιστήμια και της ΟΝΝΕΔ και της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξωτερική πολιτική και άμυνα. Η υπερήφανη Ελλάδα είναι ταυτοτικό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν μαζί με αυτό χρειαζότανε και η διεύρυνση, σας προλαβαίνω, θα σας απαντήσω πως ναι. Ναι, όταν η διεύρυνση βασίζεται στα θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας, τότε δεν πρέπει να τη φοβόμαστε».

Δεν βλέπω ανασχηματισμό στον ορίζοντα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για το αν πρέπει να γίνει ανασχηματισμός και αν χρειάζεται ανανέωση το κυβερνητικό σχήμα και απάντησε ότι δεν έχει τέτοια εικόνα και αίσθηση και πρόσθεσε: «Το αν χρειάζονται κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις αυτό το ξέρει μόνο ένας, ο Πρωθυπουργός. Αν με ρωτάτε αν νιώθω ότι είμαστε κοντά σε αλλαγές ως ένοικος στο Μέγαρο Μαξίμου για αρκετές ώρες της ημέρας, δεν εισπράττω κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Αλλά όπως και να ‘χει, όπως έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, όλα αυτά ούτε προαναγγέλλονται ούτε ανακοινώνονται. Νιώθω όμως ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα».

Τέλος Φεβρουαρίου οι ανακοινώσεις για τους ανήλικους και τα social media

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν, όπως είπε, από τον πρωθυπουργό και τις προσδιόρισε χρονικά στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

«Θα γίνει, είτε στο τέλος αυτού του μήνα που τελειώνει σε λίγες μέρες είτε στις αρχές του επόμενου. Είναι θέμα δηλαδή 10-15 ημερών. Η Ελλάδα έχει ήδη, είναι μία απ’ τις χώρες που πρωτοπορούν σε αυτές τις πρωτοβουλίες».