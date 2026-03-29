Παύλος Πολάκης για Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Είναι φελλός, μικρός ήταν στη ΔΑΠ»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την παρουσία του ευρωβουλευτή στο 4ο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει που δεν τον είχε «ξεφτιλίσει» νωρίτερα
Φαραντούρης και Τσουκαλάς
Ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος (Πηγή φωτογραφίας: PATERAKISPHOTO / PATERAKI NIKI / EUROKINISSI)

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την παρουσία του Νικόλα Φαραντούρη στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με ανάρτησή του στα social media, στην οποία εξαπέλυσε προσωπική επίθεση σε βάρος του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης, μετά την παρουσία του Νικόλα Φαραντούρη στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τον ευρωβουλευτή «φελλό», ενώ ανέφερε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως θα έπρεπε να τον είχε «ξεφτιλίσει» όταν είχε θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πρόσθεσε, τότε δεν το έκανε επειδή, κατά την έκφρασή του, υπήρχαν ήδη αρκετά εσωτερικά τραύματα.

Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρθηκε και στην πολιτική διαδρομή του διεγραμμένου από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτή, σημειώνοντας δηκτικά ότι «μικρός ήταν στη ΔΑΠ» και προσθέτοντας πως «δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος των μετακινήσεών του».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για τον Νικόλα Φαραντούρη

«ΑΛΕΞΑΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ-ΣΩΚΡΑΤΑΡΑ»και τωρα «ΝΙΚΟΛΑΡΑ»!!

Αυτος ο ανθρωπος ειχε ερθει δυο φορες στο γραφειο μου στη Βουλη οταν ημουν συντονιστης ΕΠΕΚΕ ,για να με παρακαλέσει να πιασω τον απατεωνα να τον βαλει υποψηφιο ευρωβουλευτη!

Τοτε τον πρωτογνωρισα απο κοντα και καταλαβα τι «προικιο» ηταν απο πριν που ειχε κατεβει υποψηφιος βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κεφαλλονια!

Προφανως ουτε που ασχοληθηκα με τον τυπο ,αλλα βρηκε άλλες διαδρομες για να προσεγγισει τον κλειστο πυρηνα γυρω απο τον απατεώνα, ειδικα μετα που έφυγα απο τη θεση του συντονιστη των Επεκε μετα το νομοσχεδιο για τα ομοφυλα ζευγαρια!!

Ο τυπος ειναι ενας ΦΕΛΛΟΣ! Δυστυχως επρεπε να τον εχω ξεφτιλισει οταν κατεβηκε και για υποψηφιος προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ειχαμε αρκετα τραυματα τότε!!

Μην ξεχναμε πως μικρος ηταν στη ΔΑΠ ,δεν εχει κλεισει ακομα ο κυκλος των μετακινησεων του …

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημήτρης Κουτσούμπας από Λιτόχωρο: «Η άρχουσα τάξη έχει χωθεί για τα καλά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»
Στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ, ο γγ του ΚΚΕ συνέδεσε την ιστορική μνήμη με τη σημερινή συγκυρία, κατηγορώντας κυβέρνηση και ευρωατλαντικά κόμματα για εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ
Δημήτρης Κουτσούμπας
Beef Σδούκου – Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς»: «Κατάντημα», «Κοινωνικά απομονωμένη η κυβέρνηση»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάνει λόγο για τοποθετήσεις που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων”», με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ απαντά ότι το Μαξίμου επιχειρεί, μέσω διαστρέβλωσης, να αλλάξει την ατζέντα
Σδούκου και Αποστολάκη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Χωρίς ομιλία Ανδρουλάκη το «κλείσιμο», τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
Μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες ισορροπίες που αναμένεται να δημιουργηθούν στο ανώτατο όργανο του κόμματος - 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις
Νίκος Ανδρουλάκης
Ανανεώθηκε πριν 41 λεπτά
10
Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δίκη για τα Τέμπη: Οι αστοχίες οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου, να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη
Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές...
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν, το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι διεθνείς εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επίσης παρουσιάστηκαν νομοσχέδια από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 20
