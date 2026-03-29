Παύλος Πολάκης για Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Είναι φελλός, μικρός ήταν στη ΔΑΠ»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την παρουσία του Νικόλα Φαραντούρη στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με ανάρτησή του στα social media, στην οποία εξαπέλυσε προσωπική επίθεση σε βάρος του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης, μετά την παρουσία του Νικόλα Φαραντούρη στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τον ευρωβουλευτή «φελλό», ενώ ανέφερε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως θα έπρεπε να τον είχε «ξεφτιλίσει» όταν είχε θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πρόσθεσε, τότε δεν το έκανε επειδή, κατά την έκφρασή του, υπήρχαν ήδη αρκετά εσωτερικά τραύματα.

Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρθηκε και στην πολιτική διαδρομή του διεγραμμένου από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτή, σημειώνοντας δηκτικά ότι «μικρός ήταν στη ΔΑΠ» και προσθέτοντας πως «δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος των μετακινήσεών του».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για τον Νικόλα Φαραντούρη

«ΑΛΕΞΑΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ-ΣΩΚΡΑΤΑΡΑ»και τωρα «ΝΙΚΟΛΑΡΑ»!!

Αυτος ο ανθρωπος ειχε ερθει δυο φορες στο γραφειο μου στη Βουλη οταν ημουν συντονιστης ΕΠΕΚΕ ,για να με παρακαλέσει να πιασω τον απατεωνα να τον βαλει υποψηφιο ευρωβουλευτη!

Τοτε τον πρωτογνωρισα απο κοντα και καταλαβα τι «προικιο» ηταν απο πριν που ειχε κατεβει υποψηφιος βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κεφαλλονια!

Προφανως ουτε που ασχοληθηκα με τον τυπο ,αλλα βρηκε άλλες διαδρομες για να προσεγγισει τον κλειστο πυρηνα γυρω απο τον απατεώνα, ειδικα μετα που έφυγα απο τη θεση του συντονιστη των Επεκε μετα το νομοσχεδιο για τα ομοφυλα ζευγαρια!!

Ο τυπος ειναι ενας ΦΕΛΛΟΣ! Δυστυχως επρεπε να τον εχω ξεφτιλισει οταν κατεβηκε και για υποψηφιος προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ειχαμε αρκετα τραυματα τότε!!

Μην ξεχναμε πως μικρος ηταν στη ΔΑΠ ,δεν εχει κλεισει ακομα ο κυκλος των μετακινησεων του …