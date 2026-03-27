Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης, η χειραψία Παπανδρέου – Βενιζέλου, η παρέμβαση Σκανδαλίδη με Γκάντι και η «πόρτα» στον Σαουλίδη

Με παρασκηνιακές κινήσεις, συμβολικές παρουσίες και μηνύματα με εσωκομματικό αποτύπωμα άνοιξε, το απόγευμα της Παρασκευής (27.03.2026), η αυλαία του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο.

Η εμφάνιση του Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τροφοδότησε εκ νέου τα σενάρια προσέγγισής του με τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η θερμή συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο προσέλκυσε το ενδιαφέρον φωτογράφων και συνέδρων. Ο Κώστας Σκανδαλίδης επιχείρησε να δώσει τόνο πολιτικής συσπείρωσης με Μαχάτμα Γκάντι, ο Κώστας Λαλιώτης παρέμεινε πιστός στη διακριτική του παρουσία και ο Αντώνης Σαουλίδης έριξε (πάλι) τα καρφιά του για ζητήματα εσωκομματικής λειτουργίας.

Όλο και πιο κοντά ο Νικόλας Φαραντούρης

Θέλει η …μεταγραφή να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Ο λόγος για τον ανεξάρτητο πλέον -πλην εκλεγμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ- ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, που ενώ επρόκειτο να λάβει μέρος σε θεματική συζήτηση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, και αυτό είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις περί επικείμενης ένταξής του στο κόμμα, δεν άντεξε να περιμένει μία μέρα ακόμα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης έδωσε από νωρίς το «παρών» στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο, αναμένοντας με χιλιάδες συνέδρους του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο του κόμματος να φτάσει στον χώρο του συνεδρίου. Στο μεταξύ, δε, φρόντισε να φωτογραφηθεί με εκατοντάδες ίσως εξ αυτών, φτιάχνοντας ίσως το έδαφος για την επικείμενη …ένταξή του στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτός πια, και αν μας εκπλήξει τόσο η ζωή…

Παλιές «αγάπες»: Γιώργος Παπανδρέου και Βαγγέλης Βενιζέλος

Δεκάδες ήταν οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι που έσπευσαν να «καταγράψουν» τη χειραψία και τον εναγκαλισμό του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου στην πρώτη γραμμή των καθισμάτων της αίθουσας του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο.

Οι παλιές «αγάπες» εξάλλου, πάνε πάντα στον παράδεισο. Εκείνη την ώρα όμως, άρχισαν να ακούγονται δυνατά οι κόρνες που έδωσαν το σήμα ότι στον χώρο έφτανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αποτέλεσμα ένας εκ των συνέδρων που έτρεξε να αγκαλιάσει τον πρώην πρωθυπουργό να τρομάξει και να χτυπήσει ελαφρά στο κεφάλι με το σημαιάκι του ΠΑΣΟΚ που κρατούσε, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ευτυχώς, δεν ήταν τίποτα και δε δόθηκε συνέχεια στο συμβάν. Γιατί, φαντάζεστε τι θα έλεγαν…

Με σύνθημα του Μαχάτμα Γκάντι ο Κώστας Σκανδαλίδης

«Περπατάμε στους δρόμους». Με το σύνθημα που ακολουθούσε τον Μαχάτμα Γκάντι στον δρόμο του αλατιού, όταν περπάτησε 800 χιλιόμετρα για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του λαού του, προσπάθησε να δείξει τον δρόμο προς τις εκλογές, στο κόμμα του, ο Κώστας Σκανδαλίδης. Είναι άλλωστε ο άνθρωπος που για πολλοστή φορά στην πορεία του στο ΠΑΣΟΚ, λειτούργησε πυροσβεστικά, αυτή τη φορά μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα, στον δρόμο προς το συνέδριο που διεξάγεται αυτές τις μέρες στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο. Θα τον ακούσουν;

Στην αίθουσα Τύπου ο Κώστας Λαλιώτης

Ούτε αυτή τη φορά «έσπασε» το γούρι ο Κώστας Λαλιώτης. Στα περίπου 20 χρόνια που παρακολουθώ στενά το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, δεν τον έχω δει ούτε μία φορά να μην παρακολουθεί τα τεκταινόμενα από την αίθουσα Τύπου, μαζί με τους δημοσιογράφους. Το ίδιο κάνει και αυτή τη φορά, χωρίς να τους ενοχλεί, χωρίς να τους «καθοδηγεί», χωρίς να επιχειρεί να τους πατρονάρει. Ίσως για αυτό, ή μάλλον και για αυτό, να παραμένει διαχρονικά ο πιο αγαπημένος τους…

Η «πόρτα» στον Αντώνη Σαουλίδη

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο Φάληρο εμφανίστηκε αίφνης ο …Αντώνης Σαουλίδης, που μήνες πριν είχε στοχοποιηθεί για την συμμετοχή του σε πάνελ παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Σε δήλωσή του, μάλιστα, περιέγραψε την …άβολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ως ζήτημα πολιτικό. «Σήμερα ήρθα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με το καταστατικό και με την ιδιότητα μου ως μέλους απερχόμενές κεντρικής επιτροπής. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία σαφή ενημέρωση για την συμμετοχή μου. Επίσης, δεν έχω λάβει και δε μου έχουν γνωστοποιήσει καμία απολύτως απόφαση από κανέναν αρμόδιο όργανο, για κανένα λόγο. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό είναι βαθιά πολιτικό. Όταν ένα κόμμα αποκλείει θεσμικά στελέχη του, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ, είτε θα είναι ανοιχτό και δημοκρατικό, είτε θα είναι κλειστό και ελεγχόμενο».

Καλά τα λέει ο σύντροφος, αλλά ίσως να ήθελαν και στην Χαριλάου Τρικούπη ενημέρωση από πριν για τις κινήσεις του…