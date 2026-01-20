Νικόλας Φαραντούρης: Και επίσημα εκτός ΣΥΡΙΖΑ – Διαγραφή και από το κόμμα, μετά την αποπομπή από την ευρωομάδα

Τη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και από το κόμμα, αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια της απόφασης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για αποπομπή του από την ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα, στις 7 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως στον απόηχο της συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού στο Kontra, o Νικόλας Φαραντούρης απέφυγε να κλείσει σενάρια για «μεταγραφή» στο υπό διαμόρφωση κόμμα της, ακόμα και μετά από τηλεφώνημα του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος του ζήτησε να διευκρινίσει δημόσια ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε χθες, Δευτέρα (19.01.2026), υπό τον Φώτη Κουβέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη προ της αποπομπής από την ευρωομάδα, αλλά και μετά, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Στο μεταξύ σε εκκρεμότητα παραμένει η περίπτωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, για τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, η οποία επίσης απασχόλησε την συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς δεν είχε ακόμη στα χέρια της την μήνυση που κατέθεσε δημοσιογράφος στο Στρασβούργο. Κατά πληροφορίες ωστόσο, ο κ. Γιαννόπουλος έχει δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή, δια ζώσης.