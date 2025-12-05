Συμβαίνει τώρα:
Παύλος Πολάκης για την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα: «Έχω υψοφοβία από τα θεωρεία»

«Εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη»
Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο απάντησε ο Παύλος Πολάκης στην ερώτηση γιατί δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς λέγοντας πως «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία».

Ο Παύλος Πολάκης σημείωσε, δε, πως «δεν μου άρεσε η εικόνα» για Φάμελλο και Χαρίτση και συμπλήρωσε ότι «εγώ δεν κάνω παρακάλια» για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. 

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ υπερασπίστηκε, δε, και τη δήλωση-προγραφή δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών την οποία επικρίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αλλά και τη θέση του για τα εμβόλια, στην οποία επίσης κάνει αναφορά ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του.

 

Συμπλήρωσε πως: «Εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».

«Συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μην χαθούμε, αλλά να ενωθούμε σε ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη των ανθρώπων» υποστήριξε ο Παύλος Πολάκης. Επέμεινε λέγοντας πως «το ζουμί είναι όλοι και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25 και το ΚΚΕ θα κριθούν από το ότι ενώ έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε πάρει δρόμο. Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε λαϊκά κατανοητό κοινωνικά αναγκαίο μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής πρόγραμμα με βαθιές αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος με αναδιανομή υπέρ των εργαζομένων θα αλλάζει τους όρους λειτουργίας του κράτους, θα επανακρατικοποιεί πυλώνες όπως η ΔΕΗ και το διυλιστήριο».

«Είναι άλλο να λες υπάρχει διαφθορά και άλλο να λες ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε 12,5 ευρώ το ένα πιάτο φακής. Το κριτήριο των πάντων είναι το τι συγκεκριμένα προτείνεις για να κάνεις τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη» σημείωσε.

«Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε» πρόσθεσε και αναφερόμενος στο βιβλίο Τσίπρα πως: «Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί, τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ», αν κα πρόσθεσε ότι «για τη στάση του Λαφαζάνη της Ζωής και του Βαρουφάκη απάντησε ο λαός το 2015 και τους καταδίκασε με το ποσοστό που τους έδωσε».

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει 2 πράγματα: δεν αναφέρει το τεράστιο έργο στον χώρο της υγείας το 2015-2019 και για το 2019-2023 γιατί το 32 που έδωσε ο ελληνικός λαός, γιατί έγινε 17 και 20» κατέληξε.

