Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Μάκη (Γεράσιμου) Αμπατιέλου
ΚΚΕ
Συγκέντρωση στο πλαίσιο του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον / ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία Γιώργος Καραγιάννης

«Έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή (16.01.2026) ο Μάκης (Γεράσιμος) Αμπατιέλος. Το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ έδωσε πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, δοσμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και τους αγώνες του λαού μας, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και προσθέτει:

«Ο Μάκης συμμετείχε ενεργά στο κίνημα από νεαρή ηλικία μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια, ως οπαδός του Κόμματος και παρά τα προβλήματα υγείας, συνέβαλε στις προσπάθειες της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον γιο του Νίκο, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και βουλευτή, στον αδελφό του Δημήτρη, στέλεχος του Κόμματος στη Γερμανία, στη σύντροφό του Σοφία και σε όλους τους οικείους του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κλήση σε προκαταρκτική εξέταση στον Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις περί ecstasy – Παρέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι του
Το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει «σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου» και κάνει λόγο για στοχοποίηση του γενικού γραμματέα από «κυβερνητικούς και φιλοκυβερνητικούς κύκλους»
Ο Γιάνης Βαρουφάκης
Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Persona non grata για το Μαξίμου ο Ανεστίδης - «Ξεπέρασε τα όρια της χυδαιότητας»
Όπως γράφει στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι Μαρούδας, Τζέλλας και Αλειφτήρας του ζητούν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούν και άλλοι αγρότες
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
20
Newsit logo
Newsit logo