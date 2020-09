Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο ελληνικής εφημερίδας που υβρίζει τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ανάρτησή του, ο Στέλιος Πέτσας έγραψε τα εξής: «Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr».

Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) September 19, 2020

Ανεπίσημη μετάφραση: «Η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία του Τύπου είναι στην καρδιά των Ελλήνων και προστατεύονται στο Σύνταγμά μας. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την ευθύνη σεβασμού ξένου ηγέτη. Η προσβλητική γλώσσα είναι αντίθετη με τις αξίες μας και μπορεί μόνο να καταδικαστεί από την ελληνική κυβέρνηση».

Στο τουρκικό ΥΠΕΞ ο Έλληνας Πρέσβης για υβριστικό πρωτοσέλιδο κατά του Ερντογάν – Η θέση της Αθήνας

Υπενθυμίζουμε πως χθες, Παρασκευή 18.09.2020, στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης, για τον πρωτοσέλιδο τίτλο ελληνικής εφημερίδας σχετικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Greek envoy over despicable headline in Greek newspaper about Turkish president, foreign minister announces — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 18, 2020

Πάντως από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταδικάσει χωρίς περιστροφές το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Δημοκρατία”, χωρίς να την κατονομάζει.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ανέφερε:

“Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του Tύπου είναι απολύτως κατοχυρωμένες στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση αποχής από ύβρεις έναντι της προσωπικότητος οιουδήποτε ατόμου, κατά μείζονα λόγο ξένων ηγετών.

Η χρήση υβριστικών εκφράσεων απάδει προς τον πολιτικό πολιτισμό της χώρας μας και δεν μπορεί παρά να καταδικάζεται”.

Το περί ου ο λόγος πρωτοσέλιδο δημοσίευμα είναι το ακόλουθο: