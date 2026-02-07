Πιερρακάκης: «Η έλλειψη αποτελεσματικότητας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες»

Την ανάγκη για ισορροπία και αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τον διάλογο που είχε με τον διάσημο πολιτικό φιλόσοφο του Χάρβαρντ Μάικλ Σαντέλ, υπό τον συντονισμό του προέδρου της εταιρείας Jean-Jacques Rousseau, Μαρτέν Ριέφ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε επίσης ότι «αυτό που διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες, είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας», επισημαίνοντας ότι «όταν λέμε τι πρέπει να γίνει και το κάνουμε πράξη, πρέπει να το κάνουμε καλά και αποτελεσματικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε επίσης ότι «όταν αποτυγχάνουμε σε αυτό, πρέπει να αναγνωρίζουμε την αποτυχία και έπειτα να κινούμαστε γρήγορα, να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα».

«Χρειάζεται ισορροπία» όπως τόνισε, «που λείπει από πολλά μέρη του κόσμου, ανάμεσα σε όλες αυτές τις σημαντικές παραμέτρους. Αυτή η ισορροπία πρέπει να συνοδεύεται από ταπεινότητα, με επίγνωση αυτών που δεν ξέρουμε, αλλά έχοντας γνώση του γεγονότος ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις».

Ο διάλογος διοργανώθηκε από την εταιρεία Jean-Jacques Rousseau και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο πλαίσιο επετειακού κύκλου ομιλιών για την ανισότητα.