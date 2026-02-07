Πολιτική

Πιερρακάκης: «Η έλλειψη αποτελεσματικότητας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες»

«Η ισορροπία στη διακυβέρνηση λείπει από πολλά μέρη του κόσμου, ανάμεσα σε σημαντικές παραμέτρους» λέει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης / EUROKINISSI

Την ανάγκη για ισορροπία και αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δημοσιεύοντας απόσπασμα από τον διάλογο που είχε με τον διάσημο πολιτικό φιλόσοφο του Χάρβαρντ Μάικλ Σαντέλ, υπό τον συντονισμό του προέδρου της εταιρείας Jean-Jacques Rousseau, Μαρτέν Ριέφ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε επίσης ότι «αυτό που διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες, είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας», επισημαίνοντας ότι «όταν λέμε τι πρέπει να γίνει και το κάνουμε πράξη, πρέπει να το κάνουμε καλά και αποτελεσματικά».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε επίσης ότι «όταν αποτυγχάνουμε σε αυτό, πρέπει να αναγνωρίζουμε την αποτυχία και έπειτα να κινούμαστε γρήγορα, να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα».

«Χρειάζεται ισορροπία» όπως τόνισε, «που λείπει από πολλά μέρη του κόσμου, ανάμεσα σε όλες αυτές τις σημαντικές παραμέτρους. Αυτή η ισορροπία πρέπει να συνοδεύεται από ταπεινότητα, με επίγνωση αυτών που δεν ξέρουμε, αλλά έχοντας γνώση του γεγονότος ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις».

Ο διάλογος διοργανώθηκε από την εταιρεία Jean-Jacques Rousseau και το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο πλαίσιο επετειακού κύκλου ομιλιών για την ανισότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
116
98
90
77
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ανδρουλάκης στο TikTok: «Με το GenRent έχουμε ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα στέγασης»
Το GenRent αποσκοπεί σε περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές
Νίκος Ανδρουλάκης
Υπόθεση Παναγόπουλου: Στα «κάγκελα» τα κόμματα μετά την έρευνα εις βάρος του προέδρου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων
Οι κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλούν σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις – Παραίτηση ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, «συνδικαλιστική μαφία» καταγγέλλει το ΚΚΕ – Τι λένε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη
Γιάννης Παναγόπουλος 6
Πώς η «Διαφάνεια» του Αλέξη Τσίπρα θα «παρακολουθεί» τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος - Επτά παραδείγματα
Σκοπός της πλατφόρμας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, είναι να οργανώσει, να ενοποιήσει και να καταστήσει πραγματικά αξιοποιήσιμη την ήδη διαθέσιμη πληροφορία
Αλέξης Τσίπρας
Μαρινάκης στο 12ο briefing για τους πολίτες: Τέσσερις μεγάλες αλλαγές στην προσεχή Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, την ανεργία, την ψήφο των αποδήμων, αλλά και σε πιο εξειδικευμένα θέματα
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo