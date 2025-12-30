Συμβαίνει τώρα:
Plan b για τον τερματισμό των μπλόκων βάζει μπροστά η κυβέρνηση αν δεν υπάρξει διάλογος με τους αγρότες μέχρι τα Φώτα

Διοικητικά πρόστιμα για το κλείσιμο των δρόμων και ποινές για όσους ανοίγουν διόδια στο «τραπέζι» των συζητήσεων στο Μαξίμου
Τρακτέρ
Photo / Eurokinissi
Ευαγγελία Τσικρίκα

Plan b με στόχο τον τερματισμό των αγροτικών μπλόκων και χρονικό ορόσημο για την εφαρμογή του τα Θεοφάνεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Στο τραπέζι των συζητήσεων της κυβέρνησης, εφόσον έως και τα Φώτα, στις 6 Ιανουαρίου, δεν έχουν εκτονωθεί οι κινητοποιήσεις των αγροτών στα μπλόκα, βρίσκονται υπό επεξεργασία μια σειρά μέτρων.

Μεταξύ αυτών, είναι:

  • Η επιβολή διοικητικών προστίμων για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς αλλά και σε υποδομές, όπως τα τελωνεία κ.α.

Το πρόστιμο θα αφορά στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα τόσο την ταλαιπωρία πολιτών, όσο και την παρεμπόδιση στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, με συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας

  • Ο καταλογισμός ποινών με παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για ποινικές, διοικητικές/αστικές ευθύνες.

Π. Μαρινάκης: «Να μη φτάσουμε στο σημείο για plan b»

«Αυτά τα πληρώνουμε εμείς (οι Έλληνες φορολογούμενοι), δεν τα πληρώνουν αυτοί που σηκώνουν τα διόδια. Αυτά μπορεί η Πολιτεία και οφείλει να τα επιβλέψει, να εφαρμόσει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους… Αυτό μπορεί να το κάνει» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (στο Black Box / parapolitika.gr).

«Το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι θεωρεί ότι… «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σ ένα plan b’».

Μ. Χρυσοχοϊδης: «Υπάρχουν παράνομες πράξεις – Θα εφαρμοστεί ο νόμος»

Τη βούληση της Κυβέρνησης να σκληρύνει τη στάση της εφόσον δεν αποκλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις μετά τις γιορτή της Πρωτοχρονιάς, επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων, σημειώνοντς ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βίας για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη (Skai).

Κ. Τσιάρας: «Να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου».

Νέο κάλεσμα στους αγρότες θα διάλογο απηύθυνε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας (Open). «Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα πώς λύνονται; Αν κάτσουμε σε διάλογο. Η κυβέρνηση έκανε θετικά βήματα για να δείξει ότι την απασχολούν τα προβλήματα των αγροτών. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα με τη θετική διάθεση της κυβέρνησης να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Πολιτική
