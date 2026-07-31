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Πολιτική

Πλεύρης για Θέουτα: Η Ελλάδα έτοιμη να λάβει νέα μέτρα εάν αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές

Συνδέει τις εξελίξεις στη Θέουτα με τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη πρώτης γραμμής, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων
Ισπανία
Atlas/via Reuters TV/Handout via REUTERS
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Τη θέση ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα καταδεικνύουν πως τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών αναζητούν διαρκώς νέα σημεία πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει ότι κάθε κράτος πρώτης γραμμής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με ανάλογες συνθήκες και αναφέρει ότι η Ελλάδα, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, διαχειρίστηκε δύο αντίστοιχες κρίσεις.

Την απόπειρα μαζικής εισόδου μεταναστών στον Έβρο τον Φεβρουάριο του 2020 και την αύξηση των αφίξεων από τη Λιβύη το καλοκαίρι του 2025, όταν, όπως σημειώνει, αποφασίστηκε η αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου και η κράτηση όσων εισέρχονταν παράνομα στη χώρα.

Κατά τον ίδιο, οι αποφάσεις αυτές συνέβαλαν στην προστασία των ελληνικών συνόρων, παρά τις αντιδράσεις που, όπως αναφέρει, προήλθαν από μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που άσκησαν κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Στην ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης κάνει επίσης αναφορά στο 2015, υποστηρίζοντας ότι τότε εισήλθαν στην Ελλάδα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο παράτυποι μετανάστες, αποδίδοντας την εξέλιξη στην πολιτική της τότε κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός υποστηρίζει ότι, με την ολοκλήρωση του πρώτου επταμήνου του 2026, οι θαλάσσιες παράτυπες αφίξεις προς τη χώρα εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση. Ειδικά για την Κρήτη, σημειώνει ότι, έπειτα από την αρχική αύξηση που καταγράφηκε στις αρχές του έτους, οι αφίξεις από τις λιβυκές ακτές βρίσκονται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 3.500 αφίξεις από τη Λιβύη προς την Κρήτη, ενώ τον Ιούλιο του 2026, έως σήμερα, ο αριθμός τους διαμορφώνεται κάτω από τις 1.400.

Ο υπουργός εκτιμά ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στον συνδυασμό αυστηρότερων μέτρων φύλαξης, διπλωματικών πρωτοβουλιών και της επιχειρησιακής δράσης του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Δεν εφησυχάζουμε. Τα κυκλώματα καραδοκούν. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της πατρίδας μας, εφόσον χρειαστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, «το να επιτρέπεις με την πολιτική σου εισβολή στην Ευρώπη δεν είναι ανθρωπισμός, είναι έγκλημα».

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