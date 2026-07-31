Παύλος Μαρινάκης: Πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα μου η στήριξη της παραδοσιακής οικογένειας

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από μια παλαιότερη δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου για την οικογένεια (μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, πήρε θέση και ξεκαθάρισε ότι στη δική του πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα θα είναι η στήριξη της οικογένειας. Της «παραδοσιακής οικογένειας», όπως είπε…

Αρχικά, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (31.07.2026) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το θέμα της οικογένειας και αφού αρχικά τόνισε ότι του κάνει εντύπωση γιατί κάποιοι ασχολήθηκαν με δηλώσεις που έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου τον περασμένο Μάιο, στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη στήριξης της «παραδοσιακής» οικογένειας.

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«Έχει κι αυτό μια αξία γιατί κάποιοι ασχολήθηκαν με μία δήλωση του Μαΐου. Μπορεί να μην είναι και με δόλο αυτή η επαναφορά», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στις επερχόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος στο Βόρειο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «πρώτο θέμα στην ατζέντα τη δική μου, την πολιτική ατζέντα θα είναι η στήριξη της οικογένειας. Ο λόγος είναι διπλός. Ο πρώτος είναι γιατί ειδικά από τότε που μου τα έφερε έτσι η ζωή, ο Θεός, εγώ και η σύζυγος μου και είμαστε γονείς, κατάλαβα και εγώ ότι είναι η ζωή μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή από εκείνη τη μέρα και μετά και είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, ό, τι πιο ωραίο αλλά και ό,τι πιο δύσκολο στη ζωή.

Η στήριξη κάθε οικογένειας, είτε είναι μία οικογένεια η οποία προσπαθεί να κάνει ένα παιδί γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί και μία οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να της δώσουμε τα κίνητρα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολύτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής.

Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί, μην κοροϊδευόμαστε και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να «χάνεται». Κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή πόλη και όσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη. Άρα το ζήτημα λοιπόν, το δημογραφικό, έχει σημασία, δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media. Έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς».

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Ο Παύλος Μαρινάκης έκρινε ότι «πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα (…) Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά συνομήλικοί μου, τη γενιά των 30αρηδων, των 40άρηδων που δεν θέλουν να ακούσουν για παιδιά. Όχι γιατί δεν αγαπάνε τα παιδιά, ή δεν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δικαιολογούμε, με την έννοια ότι το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες οικονομικές. Εμείς πρέπει κάθε μας δημόσια τοποθέτηση να οδηγεί στην κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας.

Η «παραδοσιακή» οικογένεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μειώνω την αξία το κράτος να κοιτάει και να ασχολείται με κάθε πολίτη ξεχωριστά, είτε έχει παιδιά, είτε δεν έχει παιδιά. Το θέμα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να αναλωθούμε σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερης σημασίας από ό, τι είναι η στήριξη της οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το λέω γιατί το ξαναλέω, ακόμα και όλα τα άλλα προβλήματα να καταφέρουμε να λύσουμε όποιο κόμμα και να κυβερνάει, εάν δεν προσπαθήσουμε -είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θεωρώ ότι λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη- να μειώσουμε τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, όλες οι υπόλοιπες συζσυζητήσεις θα είναι μάταιες και για τη συμπερίληψη και όλα αυτά τα οποία ακούω, δεν καταλαβαίνω το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων. Δεν το μειώνω. Όλα αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση -το ξαναλέω, δεν απαξιώνω- είναι πολύ μικρά σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της οικογένειας. Ναι, της παραδοσιακής οικογένειας. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν.

Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς, οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μία γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος, τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις είναι συντηρητικές, αλλά ότι θα έπρρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα».

Και κατέληξε για το θέμα με μια προσωπική, όπως είπε, άποψη: «Κάθε απόφαση της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής πρέπει να περνάει από το «φίλτρο»της δημογραφικής κρίσης».

Τα οικονομικά των κομμάτων

Με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων (κυρίως μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ) ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανείου, έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%, έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της.

Σε ό,τι αφορά στην κριτική από την ΕΛΑΣ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι «φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, πάνω από 100, κοντά 120 δισεκατομμύρια ευρώ, αχρείαστα». Με αφορμή δε τη σύγκρουση ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης εκμεταλλεύθηκε το γεγονός για να τονίσει ότι στις επερχόμενες εκλογές το ζητούμενο θα είναι μια σταθερή κυβέρνηση.

«Βλέπω μια κόντρα μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο, αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό, μάλλον σε πολεμικό, κομματικά πολεμικό, για να μην παρεξηγηθώ, οπότε νομίζω ότι είναι άλλη μία περίπτωση, που αποδεικνύει ότι είναι μονόδρομος, θα έλεγα μια σταθερή κυβέρνηση. Σίγουρα αυτό δεν είναι προοδευτικό γιατί οι πολιτικές που εκφράζουν κάθε άλλο παρά προοδευτικές είναι και σίγουρα δεν το λες και μέτωπο με την έννοια της σύμπραξης».

Το νερό

«Όχι… Η χώρα μας θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας ξανά ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ και θα αυξηθούν οι λογαριασμοί του νερού. «Είναι μια αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση και ένας αστείος και ατεκμηρίωτος και ψευδής ισχυρισμός της αντιπολίτευσης, ισχύει το εντελώς αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «κοσκινάκι» της αντιπολίτευσης την «υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση του νερού» και σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 50 με 60% του νερού χάνεται σε διαρροές και απώλειες. Ξέρετε πόσοι φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα; 735. Υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν νερό. Να σας πω, ότι ο εισαγγελέας έχει κάνει έρευνες, έχει διατάξει έρευνες στη Σιθωνία, στη Βόλβη για το νερό. Μιλάμε για κάτι το οποίο όποιος ζει σε αυτές ειδικά τις περιοχές, αλλά και σε άλλες περιοχές, το βιώνει. Για αυτό και σε αυτή την πρωτοβουλία η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων είναι με το υπουργείο, είναι με την κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και ναι, να παραδεχτούμε, ειδικά όσοι υπηρέτησαν τα προηγούμενα χρόνια σε θέσεις ευθύνης, ότι χάθηκαν πολύτιμες ευκαιρίες και πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Και αντί λοιπόν να χειροκροτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, όχι πανηγυρίζοντας, να πούμε και αργήσαμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε με μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση που είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου.

Ενόψει των επόμενων εκλογών, ο Παύλος Μαρινάκης έκρινε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει, για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, να κάνει δυο πράγματα: «Να είμαστε αποτελεσματικοί και να πούμε στον κόσμο, αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού, γιατί πρέπει να μας ψηφίσει, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε τον Σεπτέμβρη».