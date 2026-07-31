ΕΛΑΣ: Πόλεμος για τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

Σε μετωπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα τραπεζικά χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία στο τέλος του 2025 ξεπέρασαν συνολικά τα 1,16 δισ. ευρώ. Η ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη περνά στην αντεπίθεση, απαντώντας στις αιχμές της Άννας Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση και το κόστος της καμπάνιας του νεοσύστατου πολιτικού φορέα.

Η αντιπαράθεση ξεπερνά πλέον μόνο τους κομματικούς ισολογισμούς και αγγίζει δύο εντελώς διαφορετικά, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., μοντέλα πολιτικής λειτουργίας. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα κόμματα εξουσίας (Νέα Δημοκρατία – ΠΑΣΟΚ) που κουβαλούν τραπεζικές υποχρεώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και από την άλλη, ένα κόμμα που γεννήθηκε πριν από δύο μήνες και δηλώνει ότι στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά, στις συνδρομές των μελών του και σε μια καμπάνια που διεξάγεται κυρίως μέσω του διαδικτύου.

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«Υπάρχει το σύστημα του ενός δισεκατομμυρίου, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει η ΕΛ.Α.Σ.», είναι το πολιτικό δίλημμα που θέτει η Αμαλίας, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από το κόστος της δικής της επικοινωνιακής παρουσίας στο δυσθεώρητο ύψος των υποχρεώσεων των δύο κομμάτων.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, οι συνολικές υποχρεώσεις της Ν.Δ. ανήλθαν σε περίπου 602,14 εκατ. ευρώ και του ΠΑΣΟΚ σε 565,14 εκατ. ευρώ. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο αυξήθηκαν κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ για καθένα από τα δύο κόμματα. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τραπεζικό δανεισμό με σχεδόν 593 εκατ. ευρώ για τη Ν.Δ. και 559,8 εκατ. ευρώ για το ΠΑΣΟΚ.

Η σύγκριση των εσόδων με το χρηματοοικονομικό κόστος αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η Ν.Δ. εμφάνισε έσοδα 19,27 εκατ. ευρώ, ενώ οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδά της έφτασαν τα 65,93 εκατ. ευρώ. Στο ΠΑΣΟΚ, απέναντι σε έσοδα μόλις 1,36 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούσαν τόκοι και τραπεζικά έξοδα ύψους 61,27 εκατ. ευρώ.

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Πάνω σε αυτή την εικόνα η ΕΛ.Α.Σ. οικοδομεί την πολιτική επίθεσή της. «Δεν χρωστούν απλώς στις τράπεζες, είναι δέσμιοι των τραπεζών», υποστηρίζουν στελέχη της, αμφισβητώντας κατά πόσο κόμματα με τέτοιο βάρος υποχρεώσεων μπορούν να εμφανίζονται ως θεματοφύλακες της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

Η δηκτική απάντηση στη Διαμαντοπούλου

Η απάντηση προς την Άννα Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερα αιχμηρή: «Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου επειδή δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη επειδή την προσπάθειά μας τη στηρίζουν οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες».

Πίσω από τον σαρκασμό, η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να αναδείξει ένα βαθύτερο πολιτικό ζήτημα του ποιος χρηματοδοτεί τα κόμματα, με ποιους όρους και ποιος τελικά καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό. Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά τις υπόνοιες για μια δαπανηρή ή αδιαφανή καμπάνια, επιμένοντας ότι η πολιτική και επικοινωνιακή της παρουσία στηρίζεται στην εργασία των εθελοντών και στην ψηφιακή κινητοποίηση των μελών της.

Η Αμαλίας διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει «γραμμή πλεύσης». Όπως αναφέρει, δεν θα χρηματοδοτήσει την κομματική της λειτουργία μέσω τραπεζικών δανείων που συσσωρεύουν βάρη, ούτε προτίθεται να λειτουργήσει ως «σωσίβιο» της Ν.Δ. ή ως μελλοντικός κυβερνητικός εταίρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσωπική πολιτική αιχμή προς την κ. Διαμαντοπούλου, την οποία η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί ότι προκρίνει τη σύγκλιση του ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ.

Το ερώτημα που παραμένει

Πέρα από τις εκατέρωθεν βολές, ένα ερώτημα παραμένει αμείλικτο. Πώς κατάφεραν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να αυξήσουν τόσο δραματικά τις υποχρεώσεις τους και να φτάσουν από κοινού στο 1,16 δισ. ευρώ;

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για την εξέλιξη των δανειακών συμβάσεων, τον τρόπο εξυπηρέτησης των οφειλών και τις προβλέψεις αποπληρωμής τους. Ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί εάν εφαρμόζονται στα δύο κόμματα οι ίδιοι κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε πολίτη και μικρομεσαία επιχείρηση όταν αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τραπεζικά χρέη.

Για την Αμαλίας, αυτή είναι η πραγματική διαχωριστική γραμμή. Από τη μία, ένα παλαιό κομματικό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί με δανεικά, κρατική χρηματοδότηση και διαρκώς διογκούμενες υποχρεώσεις και από την άλλη, ένα πολιτικό εγχείρημα που δηλώνει ότι θέλει να λογοδοτεί μόνο στα μέλη, στους εθελοντές και στην κοινωνία.

Και αυτό ακριβώς είναι το πεδίο στο οποίο η ΕΛ.Α.Σ. καλεί τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ να αναμετρηθούν. Όχι στις ειρωνείες για τις διαδικτυακές αναρτήσεις, αλλά στους ισολογισμούς, στις τραπεζικές οφειλές και στις πολιτικές δεσμεύσεις που γεννά ένα χρέος μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.