Θεώνη Κουφονικολάκου στο newsit.gr: Η ακροδεξιά δεν είναι λύση, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), φιλοξενείται στο πρώτο επεισόδιο του vidcast, Left Side Story, σε μια συζήτηση που κινείται από την προσωπική της διαδρομή μέχρι τις πολιτικές προτεραιότητες του νέου εγχειρήματος της Κεντροαριστεράς. Με αφορμή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για το σήμερα και το αύριο της χώρας, αλλά και για τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό τοπίο.

Στην αρχή της συζήτησης εξηγεί τι ήταν αυτό που την οδήγησε από μια μακρά θεσμική πορεία στην ενεργό πολιτική δράση, περιγράφοντας τους λόγους που την έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση να αναλάβει την εκπροσώπηση Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Παράλληλα, μιλά για τη συνεργασία της με τον Αλέξη Τσίπρα, σκιαγραφώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σχέση τους και το όραμα που επιχειρεί να εκφράσει ο νέος πολιτικός φορέας.

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Η συζήτηση επεκτείνεται σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της Παιδείας, αλλά και οι βασικές προτεραιότητες μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η Θεώνη Κουφονικολάκου καλείται να απαντήσει με σαφήνεια σε ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες και να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος πέρα από τα συνθήματα.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της επιλογές επηρεάζονται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και ότι η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη διακυβέρνησης, με επίκεντρο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτησή της για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όπως επισημαίνει, η αποκατάσταση της σχέσης πολιτών και πολιτικής δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, συμμετοχή και ανοιχτή επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, να ασκήσουν κριτική και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων της ΕΛΑΣ.

Μια συνέντευξη με προσωπικές αναφορές, πολιτικές αιχμές και σαφείς τοποθετήσεις για τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, που επιχειρεί να φωτίσει τόσο το πρόσωπο πίσω από τον θεσμικό ρόλο της εκπροσώπου Τύπου όσο και το πολιτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να παρουσιάσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στους πολίτες.