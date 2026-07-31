Πολιτική

Θεώνη Κουφονικολάκου στο newsit.gr: Η ακροδεξιά δεν είναι λύση, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ πρώτη καλεσμένη στο νέο vidcast του newsit.gr με τον Πέτρο Κατσάκο
Θεώνη Κουφονικολάκου
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, στο vidcast «Left Side Story» με τον Πέτρο Κατσάκο
Πέτρος Κατσάκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), φιλοξενείται στο πρώτο επεισόδιο του vidcast, Left Side Story, σε μια συζήτηση που κινείται από την προσωπική της διαδρομή μέχρι τις πολιτικές προτεραιότητες του νέου εγχειρήματος της Κεντροαριστεράς. Με αφορμή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα για το σήμερα και το αύριο της χώρας, αλλά και για τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό τοπίο.

Στην αρχή της συζήτησης εξηγεί τι ήταν αυτό που την οδήγησε από μια μακρά θεσμική πορεία στην ενεργό πολιτική δράση, περιγράφοντας τους λόγους που την έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση να αναλάβει την εκπροσώπηση Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Παράλληλα, μιλά για τη συνεργασία της με τον Αλέξη Τσίπρα, σκιαγραφώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σχέση τους και το όραμα που επιχειρεί να εκφράσει ο νέος πολιτικός φορέας.

Η συζήτηση επεκτείνεται σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της Παιδείας, αλλά και οι βασικές προτεραιότητες μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η Θεώνη Κουφονικολάκου καλείται να απαντήσει με σαφήνεια σε ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες και να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος πέρα από τα συνθήματα.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της επιλογές επηρεάζονται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και ότι η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη διακυβέρνησης, με επίκεντρο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτησή της για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όπως επισημαίνει, η αποκατάσταση της σχέσης πολιτών και πολιτικής δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, συμμετοχή και ανοιχτή επικοινωνία. Για τον λόγο αυτό απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, να ασκήσουν κριτική και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων της ΕΛΑΣ.

koufonikolakou vidcast left side story

Μια συνέντευξη με προσωπικές αναφορές, πολιτικές αιχμές και σαφείς τοποθετήσεις για τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, που επιχειρεί να φωτίσει τόσο το πρόσωπο πίσω από τον θεσμικό ρόλο της εκπροσώπου Τύπου όσο και το πολιτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να παρουσιάσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στους πολίτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
105
105
94
75
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ εναντίον ΕΛΑΣ για τα χρέη των κομμάτων με αιχμές για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας Τσίπρα
Το ΠΑΣΟΚ έχει ρυθμίσει τα χρέη του, δεν έχει δανειστεί ποτέ από το 2010 μέχρι σήμερα και είναι απολύτως συνεπές στις υποχρεώσεις για την αποπληρωμή των δανείων του παρελθόντος του
Γραφεία ΠΑΣΟΚ
Κακλαμάνης για την αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Πολύζου: «Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο πρόεδρος»
Ο πρόεδρος της Βουλής απευθύνθηκε στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ξεκαθαρίζοντας πως η Βουλή τούς παρέχει πλήρη θεσμική κάλυψη και ότι έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους του Κοινοβουλίου
Νικήτας Κακλαμάνης 6
Η Κωνσταντοπούλου συνέχισε στη Βουλή τον καβγά για την Πολύζου: «Εχει άλλο όνομα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέφερε τις καταγγελίες της από το βήμα της Ολομέλειας, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο στο κυλικείο των αστυνομικών και τη μήνυση της διαπιστευμένης συντάκτριας
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Newsit logo
Newsit logo