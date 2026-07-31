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Πολιτική

Μητσοτάκης σε Δούκα: Πάντα χαρά μου να σε συναντώ, να δείξουμε την Αθήνα στα καλύτερά της

Με... φιλοφρονήσεις ο πρώτος διάλογος του πρωθυπουργού με τον δήμαρχο Αθηναίων, στο Μέγαρο Μαξίμου
Κυριάκος Μητσοτάκης, Χάρης Δούκας
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Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε, το πρωί της Παρασκευής (31.07.2026) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε εγκάρδια, βάζοντας στο επίκεντρο της συνάντησης την καθαριότητα της Αθήνας, ενόψει και της ευρωπαϊκής προεδρίας, τον Ιούλιο του 2027.

Από τον διάλογο που είχαν στο ξεκίνημα της συνάντησής τους Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας, φάνηκε η διάθεση για συζήτηση σε καλό κλίμα, παρόλο που κυβέρνηση και δήμαρχος Αθηναίων έχουν πολλές φορές διασταυρώσει τα ξίφη τους όχι μόνο για θέματα της πρωτεύουσας αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή, έθεσε σε πρώτο πλάνο το θέμα της καθαριότητας της Αθήνας, ενώ δεν έκρυψε τη… χαρά του που συνάντησε τον Χάρη Δούκα. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Αφού καλωσόρισε τον δήμαρχο Αθηναίων, ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι δυο άνδρες θα έχουν «την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα, καταλαβαίνω, που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινά 1η Ιουλίου του 2027.

mitsotakis doukas

Είναι μία ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο -γι’ αυτό έχουμε τον αρμόδιο Υπουργό μαζί μας-, από τρέχοντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα, μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε, πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου».

mitsotakis doukas

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σημείωσε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εκσυγχρονισμό. Νομίζω ότι μπορούμε, σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

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