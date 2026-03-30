Πλεύρης: Ο Κουτσούμπας τιμά την έναρξη του εμφυλίου – Εγώ δεν μπορώ να τιμώ όσους κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη;

Δριμεία κριτική για «επιλεκτική μνήμη» γύρω από τον Εμφύλιο άσκησε ο Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας την εκδήλωση που πραγματοποίησε την Κυριακή (29.03.2026) η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο, με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (31.03.2026) στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε ότι η Αριστερά τιμά ανεμπόδιστα τους δικούς της ιστορικούς αγώνες, ενώ όταν η δεξιά επιχειρεί να αναφερθεί στη δική της ιστορική διαδρομή κατηγορείται για εμφυλιοπολεμική ρητορική. «Το ΚΚΕ χθες Κυριακή πήγε στο Λιτόχωρο να μιλήσει ο κ. Κουτσούμπας για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού και την έναρξη του εμφυλίου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο κ. Κουτσούμπας αυτό το τιμά». Αντιπαραβάλλοντας τη δική του πολιτική και ιστορική ανάγνωση, ο κ. Πλεύρης διερωτήθηκε: «Εγώ που ήταν στην άλλη πλευρά η παράταξή μου, που ήμασταν σε αυτούς που αμύνθηκαν και κράτησαν τη χώρα ελεύθερη, δεν μπορώ να πω ότι δεν τιμώ και δεν σέβομαι αυτούς τους αγώνες;».

Ανησυχία για νέες μεταναστευτικές ροές

Την ίδια ώρα, ο Θάνος Πλεύρης εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών πιέσεων από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εξέφρασε ο Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις μετακινήσεις πληθυσμών, καθώς, όπως είπε, «υπάρχει κινητικότητα εντός του Ιράν και του Λιβάνου για περίπου 1 εκατομμύρια άτομα που έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικές πόλεις και αυτό μας ανησυχεί». Όπως πρόσθεσε, «όταν αναπτύσσεται κινητικότητα υπάρχει ανησυχία ότι αν επιμείνουν οι συρράξεις θα υπάρξουν μετακινήσεις πληθυσμών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι «είμαστε στις ροές που ήμασταν και πέρσι, ενώ οι συνολικές ροές είναι μειωμένες κατά 46%», την ώρα που, όπως είπε, «υπάρχουν 500.000 εκτοπισμένοι στην ανατολική και τη δυτική Λιβύη και γι’ αυτό έχουμε μια ανησυχία». Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι η Αθήνα βρίσκεται «σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης», ενώ για το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης ανέφερε πως «αυτό που πετύχαμε με Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο» ήταν να διαγραφούν χιλιάδες υποθέσεις επιστροφών μεταναστών στην Ελλάδα λόγω του Δουβλίνου. Επέμεινε, τέλος, στη λογική των επιστροφών, λέγοντας ότι «στόχος με τα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες είναι να μην μας μένουν εδώ οι παράνομοι μετανάστες».