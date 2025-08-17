Συμβαίνει τώρα:
Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας – Καμία ανοχή

«Με εντολή μου, στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έκανε ανάρτηση το πρωί της Κυριακής (27/8/25) για το περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες ημέρες, με μετανάστη που άρχισε να φωνάζει κατά των Ευζώνων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας» γράφει ο Θάνος Πλεύρης.

Και συνεχίζει: «Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης».

Οι επίμαχες εικόνες από το Μνημείο του Άγνωστους Στρατιώτη:

«Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές» καταλήγει ο Θάνος Πλεύρης στην ανάρτησή του για το περιστατικό.

