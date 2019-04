Ποιος είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης

Ο Δημήτρης Καιρίδης με αφορμή την υποψηφιότητά του για τις ευρωεκλογές με τη ΝΔ, δηλώνει:

Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι καθοριστικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είμαι ο Δημήτρης Καιρίδης. Συμμετέχω σε αυτή τη μάχη και υπερασπίζομαι ότι

πρέπει να βάλουμε τέλος στη σημερινή παρακμή,

να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα, ισότιμη στην Ευρώπη,

να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη ισχυρή, δημοκρατική, με στέρεη κοινωνική διάσταση και αλληλεγγύη για τους αδύναμους.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε αναμονή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει πίσω του δυσεπίλυτα προβλήματα. Τα εισοδήματα συμπιέζονται. Οι επενδύσεις αναβάλλονται. Οι δυσλειτουργίες του κράτους οξύνονται. Πρώτη προϋπόθεση για την έξοδο από το σημερινό τέλμα είναι η κυβερνητική αλλαγή με σταθερότητα.

Στις εκλογές που έρχονται επιλέγουμε περισσότερη Ευρώπη, με περισσότερη συνοχή. Μια Ευρώπη που μπορεί να προστατεύει τα σύνορά της, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα όλων των πολιτών της. Μια Ευρώπη που επενδύει δυναμικά στη σύγκλιση της Ελλάδας και της περιφέρειας με τον πλούσιο βορρά.

Πιστεύω ότι στις προσεχείς εκλογές μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα. Βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική, επιλέγοντας πρόσωπα με διαδρομή, συγκρότηση, όρεξη και δυνατότητα να δουλέψουν. Με γνώση και αποφασιστικότητα. Η κρίση διδάσκει ότι η επιτυχία είναι και ζήτημα προσώπων. Χρειαζόμαστε εκπροσώπους που να μπορούν να υπερασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα στην Ευρώπη και να φέρουν χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Προέρχομαι από τη Μακεδονία και είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Εδώ και χρόνια, με τις δημόσιες παρεμβάσεις μου, επιχειρώ να είμαι χρήσιμος στην πατρίδα μου. Μετά από τρεις δεκαετίες ενασχόλησης με το αντικείμενο των διεθνών σχέσεων, γνωρίζω τη σημασία του διεθνούς ανταγωνισμού και την αξία κάθε μικρής ή μεγάλης μάχης, στο εσωτερικό μέτωπο, στην Ευρώπη και στον κόσμο ώστε η Ελλάδα ενδυναμωμένη να συμμετέχει στη σύγχρονη εποχή.

Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας με ένα σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομά μου. Με τη δική σας εμπιστοσύνη θα υπερασπιστώ, με όλες μου τις δυνάμεις, τα ελληνικά συμφέροντα, στον ευρωπαϊκό χώρο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο χέρι μας είναι, με την κοινή προσπάθεια και τη συμμετοχή, να βγάλουμε την Ελλάδα από τη σημερινή παρακμή και να βγούμε στην Ευρώπη και τον κόσμο ως Έλληνες, με το δικό μας μήνυμα και με τις δικές μας αξίες.

Καιρός να αποφασίσουμε, καιρός να προχωρήσουμε,

Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης

Γεννήθηκα στην Καβάλα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι γέννημα-θρέμμα της Μακεδονίας, με πατέρα πρόσφυγα από τον Πόντο. Σπούδασα νομικά στο Αριστοτέλειο και διεθνείς σχέσεις στο Fletcher School στο πανεπιστήμιο Tufts της Βοστόνης. Δίδαξα διεθνή πολιτική στο Harvard, στο Tufts, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και, τώρα, διδάσκω διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική στο Πάντειο.

Έχω γράψει δεκάδες άρθρα, μελέτες και βιβλία. Έχω δουλέψει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην εκπαίδευση και τη διαχείριση προγραμμάτων και οργανισμών, ως εμπειρογνώμονας και ως επιστημονικός σύμβουλος σε κυβερνήσεις και ιδρύματα.

Υπήρξα καθηγητής στην Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School στη Βοστόνη. Σήμερα είμαι επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ξένος Τύπος», Πατάκης, 2014.

Από το 2002 διευθύνω μια διεθνή εκπαιδευτική πρωτοβουλία, τη «Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας» (www.olympiasummeracademy.org) γιατί η χώρα μας μπορεί και πρέπει να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο.

Από το 2009 διευθύνω τo δίκτυο προβληματισμού και δράσης «Navarino Network» στη Θεσσαλονίκη (www.navarinonetwork.org) γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι δύναμη χειραφέτησης της δημοκρατίας και γιατί η Θεσσαλονίκη δικαιούται έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια.

Επέλεξα το δημόσιο βήμα γιατί πιστεύω ότι οι πανεπιστημιακοί δεν μπορεί να απέχουν, ιδίως όταν η πατρίδα βρίσκεται σε κρίση. Τα τελευταία χρόνια είμαι συνεργάτης της τηλεόρασης του Action 24 στην Αθήνα και αρθρογραφώ στο OnAlert.gr/Newsit.gr, γιατί πιστεύω στην ανάγκη του ενημερωμένου δημόσιου διαλόγου με επιχειρήματα.

Τα πιο πρόσφατα βιβλία μου έχουν τίτλο: Η δικτατορία των συνταγματαρχών-Ανατομία μιας επταετίας, συν-επιμέλεια, Πατάκης, 2019•Thessaloniki: A city in transition, 1912-2012, ed., Routledge, 2019 (μια σημαντική συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία για τη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης)•The Historical Dictionary of Modern Greece, The Scarecrow Press, Inc., 2009 και 2019•Εθνικισμός, Εθνοτικές Συγκρούσεις και Διεθνείς Σχέσεις-Θεωρία και Πράξη στα Βαλκάνια, Ι. Σιδέρης, 2015•Θεσσαλονίκη: Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012, επιμ., Επίκεντρο, 2015.

Είμαι παντρεμένος με τη Μαριλίζα και πατέρας της Ίριας και του Νικόλα.

Σήμερα κάνω το βήμα συμμετοχής στην εκλογική μάχη γιατί πιστεύω ότι οι προσεχείς ευρω-εκλογές θα αποδειχτούν καθοριστικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για την πορεία μας στο παρόν, για τη συμμετοχή μας στον σύγχρονο κόσμο.