«Η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά αγαθών πρώτης ανάγκης στην περιοχή», αναφέρουν σήμερα (29.10.2023) διπλωματικές πηγές για τον πόλεμο.

«Για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι επιχειρησιακά σύνθετο -και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή- η ελληνική κυβέρνηση συζητάει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς», σημειώνουν οι ίδιες πηγές για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον ρόλο της Κύπρου ως βάσης για έναν διεθνή ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα αποκάλυψε στις Βρυξέλλες μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι σε αυτό το εγχείρημα θα έχει ρόλο και η Ελλάδα.

Ο Γάλλος πρόεδρος ο οποίος επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες έχει αναφερθεί στην ανάγκη πρωτοβουλιών ώστε να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση δήλωσε ότι προετοιμάζεται ένας ανθρωπιστικός συνασπισμός από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως την Κύπρο, η οποία θα χρησιμεύσει ως αεροπορική βάση για αυτόν τον «θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο».

Ο Μακρόν δήλωσε ότι είχε ήδη τις πρώτες συνεννοήσεις με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και είναι σε στενή επαφή και με την Ελλάδα αλλά και όλους τους ευρωπαίους εταίρους που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Διευκρίνισε πάντως ότι θα πρέπει να υπάρξει η λεγόμενη ανθρωπιστική εκεχειρία τόσο για την προστασία των αμάχων όσο και για την ευόδωση των προσπαθειών απελευθέρωσης των ομήρων.

