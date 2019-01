Politico: Ο Τσίπρας “ξεπλήρωσε” με τη Συμφωνία των Πρεσπών την Ε.Ε για το 2015

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γνωστή ιστοσελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε “μήνυμα” από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ το καλοκαίρι του 2015, πως θα έρθει η ώρα να… ξεπληρώσει την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ.

Όπως αναφέρει λοιπόν το Politico, η στιγμή της πληρωμής… ήρθε, και αυτή δεν ήταν άλλη από την συμφωνία των Πρεσπών, η οποία “ανοίγει” τον δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε.

Μάλιστα όπως αναφέρει οι επισκέψεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, όπως η Άνγκελα Μέρκελ, το προηγούμενο διάστημα σε Αθήνα και Σκόπια είχαν ως σκοπό να επηρεάσουν και να πείσουν για τη συμφωνία.

Μάλιστα μετά την υπερψήφιση της συμφωνίας, ο Γιοχάνες Χαν τόνισε πως το “ταξίδι” ξεκίνησε το 2015 στο Πρζίνο.

I am personally very happy as the long journey to #Prespa started with the #Przino agreement of 2015, which I mediated and which allowed soon to be North Macedonia to overcome a deep political crisis. 3/4

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 25 Ιανουαρίου 2019