Προϋπολογισμός 2026: Οι απόντες βουλευτές και οι εκτός ΝΔ που τον υπερψήφισαν

Με 159 ψήφους «ναι», έναντι 136 «όχι» (σε σύνολο 295 ψηφισάντων βουλευτών), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2026.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον κρατικό προϋπολογισμό, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες, καθώς και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, τη διάταξη για τις αμυντικές δαπάνες υπερψήφισαν 216 βουλευτές, 75 ψήφισαν «όχι», ενώ ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Αντίστοιχα, τη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας υπερψήφισαν 236 βουλευτές, 58 ψήφισαν «όχι» και ένας δήλωσε «παρών».

«Ναι» στον προϋπολογισμό ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και 3 ανεξάρτητοι, οι Κωνσταντίνος Φλώρος, Γιώργος Ασπιώτης και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και οι 3 τους προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη διαφοροποιήθηκε από τη γραμμή του κόμματός της, υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ τις καταψήφισε. Συνολικά, οι αμυντικές δαπάνες εγκρίθηκαν με 216 ψήφους υπέρ και 75 κατά.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και δύο απουσίες από την ψηφοφορία: του Αντώνη Σαμαρά και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Παναγιωτόπουλου.