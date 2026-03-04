Πολιτική

Ρήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ: Ραγκούσης και Μαντζουράνης υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο

Με κοινή δήλωση τα στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν «απροϋπόθετη» στήριξη της Μεγαλονήσου με φρεγάτες και μαχητικά, στον απόηχο των εσωκομματικών ζυμώσεων για τη στάση απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
Μαντζουράνης και Ραγκούσης
Ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Ραγκούσης (Φωτογραφίες αρχείου / EUROKINISSI)

Υπέρ της αμυντικής συνδρομής της Κύπρου «χωρίς αστερίσκους» τάσσονται με κοινή δήλωσή τους ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Γιάννης Μαντζουράνης, σε μια παρέμβαση με σαφές εσωκομματικό αποτύπωμα, καθώς στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι ζυμώσεις για τον τόνο και το περιεχόμενο των τοποθετήσεων γύρω από τη γραμμή της Κουμουνδούρου σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έχει ταχθεί υπέρ της υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας –πρόθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε και στον ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου– τα δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράνης, έσπευσαν να υπογραμμίσουν, με τρόπο κατηγορηματικό, την ανάγκη συνδρομής στη Μεγαλόνησο, θέλοντας να αποτρέψουν οποιαδήποτε ταύτιση με πιο επιφυλακτικές ή διαφορετικές προσεγγίσεις που διατυπώνονται από άλλα στελέχη σχετικά με τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Στη δήλωσή τους, κάνουν λόγο για «απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών» και, «αν χρειαστεί», δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, που –όπως σημειώνουν– θα υπερασπιστούν «την αμυντική ακεραιότητα του νησιού». Τη χαρακτηρίζουν «αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Σε υψηλούς τόνους απορρίπτουν οποιαδήποτε επιχειρηματολογία υπέρ της αντίθετης άποψης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί «με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική», ενώ χαρακτηρίζουν τη συνδρομή «μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού». Καταλήγουν, τέλος, με τη διατύπωση ότι για τους ίδιους αποτελεί «κόκκινη γραμμή», υπενθυμίζοντας πως «η Κύπρος δεν “κείται μακράν”».

Η κοινή δήλωση Μαντζουράνη – Ραγκούση 

«Η απρουπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.
Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.

Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού.

Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν “κείται μακράν”».

Πολιτική
