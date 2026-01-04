Σαμαράς κατά Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζει η Κύπρος

Μία δηκτική ανάρτηση – απάντηση στα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση σχετικά με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα:

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ο Νίκολας Μαδούρο προήδρευσε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε απίστευτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας.

Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα. Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».