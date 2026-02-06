«Σφαγή» on air Δρυμιώτη με Ζαχαριάδη για την τραγωδία στη Χίο: «Γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες;» – «Είστε ακροδεξιός»

Άγριος καυγάς ξέσπασε live στην εκπομπή «Talk» του MEGA, το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026) μεταξύ του Ανδρέα Δρυμιώτη και του Κώστα Ζαχαριάδη με αφορμή την τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης είπε πως πιστεύει το λιμενικό σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι 15 μετανάστες στη Χίο, το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου 2026. Απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη ρώτησε «πείτε μου γιατί πιστεύετε τους λαθρομετανάστες;».

Αυτή η ερώτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κώστα Ζαχαριάδη ο οποίος τον κατηγόρησε για φασιστικό επιχείρημα και συμπεριφορά.

«Όχι, κ. Δρυμιώτη, είναι ένα φασιστικό επιχείρημα και φασιστική συμπεριφορά να ταυτίζετε τη θέση μου με κάτι που δεν έχω πει» απάντησε συγκεκριμένα.

Αλλά η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης συνέχισε να υποστηρίζει την θέση του με τον Ανδρέα Δρυμιώτη να τον κατηγορεί ξανά για φασισμό.

«Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό ότι αυτοί έπεσαν πάνω μου;» επέμεινε με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «πιστεύω τον Έλληνα λιμενικό και όχι τον λαθρομετανάστη».

Οι υψηλοί τόνοι συνεχίστηκαν για αρκετά λεπτά με τον Ανδρέα Δρυμιώτη να υποστηρίζει την πλευρά του λιμενικού σώματος.

Ολόκληρο ο διάλογος:

Ανδρέας Δρυμιώτης: Είναι φασιστική συμπεριφορά να πιστεύω τον Λιμενικό;

Κώστας Ζαχαριάδης: Είναι φασιστικό, είναι bullying

Ανδρέας Δρυμιώτης: Εγώ πιστεύω τον Λιμενικό, είμαι Έλληνας

Κώστας Ζαχαριάδης: Ντροπή σας, γιατί εγώ τι είμαι;

Ανδρέας Δρυμιώτης: Δεν είστε

Κώστας Ζαχαριάδης: Ποιος το λέει; Δεν περνάνε αυτά εδώ, να σέβεστε

Ανδρέας Δρυμιώτης: Εσείς να σέβεστε

Κώστας Ζαχαριάδης: Είστε άθλιος και απαράδεκτος, να σας βάλουν ένα φρένο. Τα φασιστικά στον φίλο σας τον Πλεύρη

Ανδρέας Δρυμιώτης: Το λιμενικό πιστεύω, δεν υπάρχει ανεξάρτητη…

Κώστας Ζαχαριάδης: Δεν υπάρχει; Είστε ακροδεξιός κύριε. Αυτό είναι το άθλιο πρόσωπο της ακροδεξιάς, ταυτίζετε εμένα με τον λαθροδιακινητή

Ανδρέας Δρυμιώτης: Αυτό είναι το πρόσωπο του ανθέλληνα

Κώστας Ζαχαριάδης: Ντροπή σας να λέτε εμένα ανθέλληνα. Είναι σκοτεινό, είστε στη δεκαετία του ’50, είναι ένας βρωμερός αντικομμουνισμός

Ανδρέας Δρυμιώτης: Πιστεύετε τον λαθρομετανάστη

Κώστας Ζαχαριάδης: Εγώ; Ποιος το λέει; Θα γίνει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή

Ανδρέας Δρυμιώτης: Γιατί να μην πιστέψω το Λιμενικό;