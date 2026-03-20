Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Σιγή ασυρμάτου στο ΠΑΣΟΚ μετά την ομιλία Κωνσταντινόπουλου – Στρωμένος με «αγκάθια» ο δρόμος προς το συνέδριο

Με το κεφάλαιο αυτό να κλείνει χθες, η Χαριλάου Τρικούπη μετρά πλέον αντίστροφα για το συνέδριο, που ξεκινά σε μία εβδομάδα από σήμερα στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Καμία πρόθεση να «απαντήσουν» στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για όσα είπε από το βήμα της Βουλής χθες, αποδίδοντας «προσωπικές φιλοδοξίες» στον Νίκο Ανδρουλάκη και κατηγορώντας τον ότι αποφάσισε τη διαγραφή του όταν εκείνος εξέφρασε τη γνώμη του, που έρχεται σε αντίθεση με τις δικές του απόψεις, δεν έχουν στο ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως ό,τι ήταν να ειπωθεί, έχει ειπωθεί και από τις δύο πλευρές, με τα μηνύματα από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να είναι σαφή, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην προσπάθεια οποιωνδήποτε να «πυροβολούν τα πόδια» της παράταξης.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαγραφείς βουλευτής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος επέμεινε χθες στην άποψή του. «Ελπίζω το κόμμα μου να θριαμβεύσει στις επόμενες εκλογές. Αλλά μέχρι στιγμής οι επιλογές της ηγεσίας δείχνουν ότι υπάρχει μάλλον δυσαρμονία στις σχέσεις της με την παράταξη και τις ανάγκες του λαού. Ο θρίαμβος στους κομματικούς μηχανισμούς είναι παροδικός. Τον λαό πρέπει να κερδίζει κανείς και να υπηρετεί τις ανάγκες του. Όχι τις προσωπικές επιδιώξεις», είπε, λίγο πριν τον καταχειροκροτήσουν 13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μερικοί εξ αυτών στεκόμενοι όρθιο, και τον χαιρετήσουν δια χειραψίας ή και με θερμό εναγκαλισμό, σε κλίμα πραγματικής συγκίνησης, ακόμα και βουλευτές άλλων κομμάτων, ή και υπουργοί. Από την άλλη, στη δική τους άποψη επέμεναν και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που υποστήριζαν αργά χθες το βράδυ ότι «δεν μπήκε κανείς στη διαδικασία να φυλλομετρήσει τις παρεμβάσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου τα τελευταία χρόνια, ώστε να διαπιστώσει αν έκανε ή είπε κάτι σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του, υπηρετώντας το συμφέρον της παράταξης».

Με το κεφάλαιο αυτό να κλείνει χθες, η Χαριλάου Τρικούπη μετρά πλέον αντίστροφα για το συνέδριο, που ξεκινά σε μία εβδομάδα από σήμερα στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβο Ντο. Και εκεί, στόχος είναι αφενός να μπει τέλος στις εσωκομματικές συγκρούσεις που τόσο πολύ κόστισαν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες, αφετέρου και κυρίως να μπουν οι βάσεις για την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος που στόχο έχει την πρωτιά έστω και με μία ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές, προκειμένου να πετύχει αυτό που ευαγγελίζεται και φαίνεται να το ζητά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, την πολιτική αλλαγή.

Και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να καταθέσει τον πολιτικό του σχεδιασμό για το κόμμα και την κατεύθυνση που θα χαράξει όλο το επόμενο διάστημα, στην κεντρική του ομιλία στο συνέδριο, αποφασισμένος να μην κάνει πίσω από το αίτημά του για καθαρή απόφαση στο συνέδριο για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, εμφανίστηκε χθες ο Χάρης Δούκας.

Στόχος του είναι η συνεδριακή απόφαση αυτή να δεσμεύει τους πάντες την επομένη των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν, ανεξάρτητα από την όποια πολιτική συγκυρία και τους συσχετισμούς που θα έχουν διαμορφωθεί από την κάλπη. Ο δήμαρχος Αθηναίων τάχθηκε (ΟΡΕΝ) ακόμα για άλλη μια φορά υπέρ του διαλόγου από τώρα με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να είναι σαφώς πιο εύκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης εφόσον το ΠΑΣΟΚ πετύχει τον στόχο του για πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ, ενώ επέμεινε πως αν δεν τον πετύχει, τότε θα πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo