Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά

Στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και στο συνολικότερο κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, επιχειρώντας να δώσει στη δημόσια συζήτηση μια ευρύτερη, πολιτική και θεσμική διάσταση.

Ο Άκης Σκέρτσος περιγράφει τη δοκιμασία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ ως μια μάχη που υπερβαίνει το ατομικό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι αφορά και το ίδιο το πολιτικό σύστημα. «Η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για τη ζωή και την οικογένειά του είναι υπαρξιακού χαρακτήρα πρωτίστως για τον ίδιο. Δεν αφορά όμως μόνο τον ίδιο. Μας αφορά όλους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Άκης Σκέρτσος αποδίδει στην υπόθεση ευρύτερο συμβολισμό για το πού μπορεί να οδηγηθεί ο δημόσιος βίος, τονίζοντας ότι ο αγώνας του Γιώργου Μυλωνάκη είναι «υπαρξιακού χαρακτήρα για το ίδιο το πολιτικό σύστημα», καθώς, όπως σημειώνει, θα κρίνει αν ο πολιτικός διάλογος θα παραμείνει «στην πάλη ιδεών και αρχών» ή αν θα διολισθήσει «στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρων».

Ο υπουργός Επικρατείας κάνει ευθεία αναφορά σε ένα κλίμα «ανθρωποφαγίας», το οποίο αποδίδει σε τμήμα του πολιτικού προσωπικού και της «(παρα)δημοσιογραφίας», αντιδιαστέλλοντάς το με έναν «θετικό προγραμματικό λόγο». Οπως υποστηρίζει, τίθεται πλέον το ερώτημα «αν θα επιτρέψουμε, αντί του θετικού προγραμματικού λόγου, να επικρατήσει ως κανόνας που εκλέγει κυβερνήσεις η ανθρωποφαγία».

Στην ανάρτησή του, ο Άκης Σκέρτσος συνδέει αυτή τη συζήτηση και με το μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης που, κατά την εκτίμησή του, χρειάζεται η χώρα. «Οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά όταν οι πολιτικές τους ηγεσίες έχουν όραμα, ρεαλιστικό σχέδιο και τα κατάλληλα στελέχη για την υλοποίησή του», σημειώνει, προσθέτοντας πως δεν προοδεύουν «όταν γίνονται ουρά των άκρων που επιδιώκουν μόνο την ακύρωση και την ισοπέδωση χωρίς κανένα εφαρμόσιμο εναλλακτικό σχέδιο».

Ειδική αναφορά κάνει και στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι οι εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023 δεν στηρίχθηκαν στη στοχοποίηση των αντιπάλων. «Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εξελέγη το 2019 και το 2023 διότι αποκαλούσε δολοφόνους, εγκληματίες, κλέφτες, προδότες, εμπρηστές ή λαθρέμπορους τους πολιτικούς της αντιπάλους», αναφέρει, προσθέτοντας ότι εξελέγη «στη βάση ενός θετικού οράματος και ενός κοστολογημένου προγράμματος».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι σφοδρή, χωρίς όμως να μετατρέπεται σε προσπάθεια εξόντωσης του αντιπάλου. «Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ή τη φυσική εξόντωση των αντιπάλων μας», τονίζει, ζητώντας «περισσότερη αξιοπρέπεια, ποιότητα και ευθύνη» στον δημόσιο λόγο.

Κλείνοντας, ο Άκης Σκέρτσος επανέρχεται στο προσωπικό επίπεδο, αναφερόμενος στον Γιώργο Μυλωνάκη και στην προσευχή, όπως λέει, όσων δεν «χτίζουν καριέρες πάνω στην ισοπέδωση των άλλων». Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει και μια ευρύτερη πολιτική διάσταση στη συγκυρία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα καλείται να επιλέξει «τη μετριοπάθεια αντί της εχθροπάθειας», «τις κοστολογημένες θέσεις αντί του δήθεν τζάμπα λαϊκισμού» και «τον πατριωτισμό της ευθύνης αντί για το εμπόριο πατρίδας, πίστης και ελπίδας».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για τη ζωή και την οικογένειά του είναι υπαρξιακού χαρακτήρα πρωτίστως για τον ίδιο. Δεν αφορά όμως μόνο τον ίδιο. Μας αφορά όλους.

Ο αγώνας του Γιώργου είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι θα κρίνει το αν θα επιτρέψουμε ο πολιτικός διάλογος να εκπέσει από την πάλη ιδεών και αρχών στο βούρκο της δολοφονίας χαρακτήρων. Ακριβώς σαν αυτή που υπέστη επανειλλημένα ο Γιώργος.

Αν θα επιτρέψουμε δηλαδή, αντί του θετικού προγραμματικού λόγου, να επικρατήσει ως κανόνας που εκλέγει κυβερνήσεις η ανθρωποφαγία που χαρακτηρίζει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού και της (παρα)δημοσιογραφίας.

Οι κοινωνίες πηγαίνουν μπροστά όταν οι πολιτικές τους ηγεσίες έχουν όραμα, ρεαλιστικό σχέδιο και τα κατάλληλα στελέχη για την υλοποίησή του. Όχι όταν γίνονται ουρά των άκρων που επιδιώκουν μόνο την ακύρωση και την ισοπέδωση χωρίς κανένα εφαρμόσιμο εναλλακτικό σχέδιο.

Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εξελέγη το 2019 και το 2023 διότι αποκαλούσε δολοφόνους, εγκληματίες, κλέφτες, προδότες, εμπρηστές ή λαθρέμπορους τους πολιτικούς της αντιπάλους. Δεν αντιμετώπιζε τους αντιπάλους της εν συνόλω ως οιονεί εγκληματική οργάνωση, όπως κάνει σήμερα σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση στην κριτική της προς την κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία εξελέγη στη βάση ενός θετικού οράματος και ενός κοστολογημένου προγράμματος για τη χώρα μας. Ενός προγράμματος με το οποίο μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είχε στην πολιτική του προμετωπίδα αλλά και στον πυρήνα των θέσεών του την τοξικότητα που βλέπει τον αντίπαλο ως εχθρό.

Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ή τη φυσική εξόντωση των αντιπάλων μας. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη αξιοπρέπεια, ποιότητα και ευθύνη στον πολιτικό μας λόγο και αντίλογο.

Όσοι δεν χτίζουμε καριέρες πάνω στην ισοπέδωση των άλλων από χθες προσευχόμαστε για τον Γιώργο. Και εργαζόμαστε ακόμη πιο πεισμωμένοι για να κερδίσει αυτή τη μάχη τόσο ο ίδιος όσο και η Ελλάδα που επιλέγει τη μετριοπάθεια αντί της εχθροπάθειας, τις κοστολογημένες θέσεις αντί του δήθεν τζάμπα λαϊκισμού, τον πατριωτισμό της ευθύνης αντί για το εμπόριο πατρίδας, πίστης και ελπίδας.

Η πολιτική οφείλει να υπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα τον άνθρωπο επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Δεν μπορεί να υπηρετεί ούτε την απανθρωπιά ούτε την παλιανθρωπιά.»