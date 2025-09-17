Πολιτική

Σκληρή απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη: «Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του»

«Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος» αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ
Σήμα του ΠΑΣΟΚ
Photo / Eurokinissi

Σκληρή και άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του το βράδυ της Τετάρτης 17.09.2025.

Τα κατηγορώ του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη συνέντευξή του, είναι μεταξύ άλλων για την «αλαζονεία» που όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει, για τη φορολογία αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος για τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του.

Ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

«Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία» ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβαρύνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους , σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκε, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών.

Εχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του.

Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου.

Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο .

Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ελλάδα και Λιβύη ξεκινούν την διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ – Στο προσκήνιο η διμερής συνεργασία στο μεταναστευτικό
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Λίβυο ομόλογό του για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών
Γιώργος Γεραπετρίτης - Υπουργός Εξωτερικών Λιβύης 20
Νίκος Δένδιας: «Δείτε μια φωτογραφία του Πίρι Ρέις και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ»
«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ» σημείωσε
Ο Νίκος Δένδιας
7
Ανδρέας Λοβέρδος για την ένταξή του στη ΝΔ: Επιλογή μου να στηρίξω τη σταθερότητα – Οι πολίτες δεν βλέπουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως εναλλακτική
«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος
104
Τέσσερις μήνες αναμονής στον ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι
Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνει άλλη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας με τον τρόπο του στον Αλέξη Τσίπρα μία νέα εσωκομματική κρίση
Ο Αλέξης Τσίπρας 2
Newsit logo
Newsit logo