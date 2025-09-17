Σκληρή απάντηση ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη: «Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του»

Σκληρή και άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του το βράδυ της Τετάρτης 17.09.2025.

Τα κατηγορώ του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη συνέντευξή του, είναι μεταξύ άλλων για την «αλαζονεία» που όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει, για τη φορολογία αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος για τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του.

Ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

«Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία» ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβαρύνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους , σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκε, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών.

Εχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του.

Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου.

Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο .

Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».