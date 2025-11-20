Σκληρή κόντρα Μαρινάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση» – «Πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι»

«Εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν πρόκειται να δείτε χαΐρι κύριε Ανδρουλάκη», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα, κατά την τοποθέτησή του στο σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ και σε όσα είπε για τη διερεύνηση της υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική και για το Κράτος Δικαίου.

«Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας», καθώς «περιμένατε επί μήνες την ημέρα που θα ερχόντουσαν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες (εννοεί τους Γ. Ξυλούρη και Α. Στρατάκη) για να κάνετε το δικό σας σόου» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Είναι φοβερό για κάποιον να πιστεύει ότι κάνοντας το ίδιο λάθος στη ζωή θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Στην αρχή λέγατε σιγά να μην καλέσετε τους δύο αυτούς μάρτυρες. Εκλήθησαν. Μετά είπατε θα τους συγκαλύψουμε. Ο ένας εκ των δύο έστειλε ένα Υπόμνημα (εν. τον Γ. Ξυλούρη), θεωρώντας ότι μπορεί να μη μιλήσει, αλλά αυτό θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα -που ποιος τον έστειλε εκεί; Αυτός που λέτε ότι δήθεν θα τον συγκάλυπτε. Και μη λέτε “σιγά το πράγμα” γιατί εσείς δεν τον στείλατε στον εισαγγελέα. Αυτοί που πρότειναν να πάνε στον εισαγγελέα ήταν η κυβερνητική πλειοψηφία».

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «αυτογκόλ» την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι «ο μάρτυρας (Γ. Ξυλούρης) θα πάει μόνος για τις πράξεις του στον εισαγγελέα», λέγοντάς του: «Ο μάρτυρας είναι τελικά κατηγορούμενος;». Ο υφυπουργός παρατήρησε ότι ο άλλος μάρτυρας, Α. Στρατάκης, τελικά προσήλθε και καταθέτει στην Εξεταστική «αλλά, δεν σας άκουσα να λέτε κάτι γι’ αυτόν».

Ο κύριος Μαρινάκης χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι «είναι σαν να είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) με όλες τις γνωστές αιτιάσεις των προηγούμενων ετών για όλα», αλλά προσέθεσε πως σήμερα «μας είπατε και ένα ψέμα σε δημόσια μετάδοση, ότι ο κ. Λαζαρίδης (εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική), χθες, επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα (τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης), αλλά εδώ έχω τα Πρακτικά που ο ίδιος ο μάρτυρας, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον κ. Λαζαρίδη, “σας επιτέθηκα σωματικά;”, o ίδιος απάντησε “σωματικά, όχι”. Άρα, κύριε Ανδρουλάκη, ήρθατε σήμερα στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας είπατε ψέματα».

Ο υφυπουργός επέκρινε ως ψευδείς τις αναφορές του κ. Ανδρουλάκη σχετικά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας του: «Είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ποτέ ότι η βεντέτα είναι θέμα τιμής, θέλοντας έμμεσα να τη δικαιολογήσει; Όχι. Είπε ότι αυτό είναι συμμορίες δεν είναι βεντέτες. Δεν είπε ότι είναι έγκλημα τιμής. Εσείς κατηγορήστε γιατί είπατε ότι είναι έγκλημα τιμής».

Σχετικά με τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, ο υφυπουργός είπε πως «μας είπατε ότι δημοσιογράφοι αναπαράγουν το κυβερνητικό αφήγημα είναι για γέλια επειδή δεν σας αρέσει αυτό που λένε. Δηλαδή, όταν η θέση της κυβέρνησης αναπαράγεται -σας αρέσει δεν σας αρέσει- είναι για γέλια; Αλήθεια, τώρα; Αυτή είναι η θέση σας;»

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να αναζητήσει και να διαβάσει «την έκθεση του Ρόιτερ που κατατάσσει πρώτο σε αξιοπιστία το ΕΡΤNews -και εάν δεν εμπιστεύεστε το διεθνές αυτό Πρακτορείο αναζητήστε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου», και συνέχισε: «Πώς να μιλήσετε εσείς για Κράτος Δικαίου, όταν συκοφαντείτε ένα κόμμα και έναν πρωθυπουργό για ενορχηστρωτές μιας συγκάλυψης που δεν έγινε ποτέ;».

Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Ανταπαντώντας στη κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρέμβασή του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Συκοφαντούμε τον Πρωθυπουργό, πρέπει να απολογούμαστε για το κράτος δικαίου, ποιοι; Δικαιώθηκα, κ. Μαρινάκη, από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το γνωρίζετε; Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δικαίωσε βγάζοντας αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα για τις υποκλοπές. Κι εσείς, που θέλετε να κάνετε την Ελλάδα, Ουγκάντα της Ευρώπης, δεν εφαρμόζετε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ξέρετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει ανάλογο παράδειγμα;».

Σχολίασε την αιχμή του κ. Μαρινάκη πώς η κυβερνητική πλειοψηφία παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας: « Με αυτά που έχουν καταγραφεί ότι είπε και από αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πού έπρεπε να πάει; Πείτε μας εσείς που είστε δικηγόρος. Στον παπά να εξομολογηθεί; Πού έπρεπε να πάει;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι δεκάδες media είναι έτοιμα να αναπαράγουν τις αθλιότητες της Νέας Δημοκρατίας. « Παίρνετε τους φόρους του Ελληνικού λαού, τις απευθείας αναθέσεις, τα μεγάλα δημόσια έργα και τα κάνετε πεδίο διαπραγμάτευσης με media. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πως αποδεικνύεται; Ποιοι πλήρωναν το πάρτι της “Ομάδας Αλήθειας”, που πήγατε κιόλας να πιείτε ποτάκι, κ. Μαρινάκη; Ποιοι ολιγάρχες, ποιες κατασκευαστικές πλήρωναν το πάρτι της “Ομάδας Αλήθειας”;

Ο ελληνικός λαός από την τσέπη του τα πληρώνει όλα αυτά, για να οργανώνετε επιθέσεις εναντίον μας. Και χαμογελάτε για τις θέσεις που έχουμε στην ενημέρωσή μας. Έχετε καταβαραθρώσει τις αξίες, την ενημέρωση και την ποιότητα δημοκρατίας. Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι.»

Παρεμβαίνοντας, λίγο αργότερα, ανέφερε για την ένταση στη Εξεταστική Επιτροπή με τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ότι «υπάρχουν βουλευτές,-και ο κ. Καζαμίας και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-, που ήταν εχθές παρόντες στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής και νομίζω μπορούν να διαψεύσουν ή να επιβεβαιώσουν εάν υπήρχε σωματική επίθεση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον μάρτυρα», διαβάζοντας σχετικό απόσπασμα από τα Πρακτικά .

«Η σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός. Είστε και δικηγόρος. Είναι και ο προπηλακισμός. Εάν νομίζετε ότι θα επιτρέψουμε τους προπηλακισμούς και θα σας πούμε και ευχαριστώ που δεν κάνετε ξυλοδαρμούς, κάνετε λάθος, κ. Μαρινάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

«Τραμπούκοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα πρακτικά, που τα επικαλεστήκατε κιόλας. Όλα α λα καρτ. Ηρεμήστε, όλα α λα καρτ.

Και πάμε τώρα στο έγκλημα τιμής. Είστε και δικηγόρος.

Η βεντέτα είναι επιστημονικά, -και για εσάς το λέω κ. Καραμέρο που υιοθετήσατε πάρα πολύ εύκολα την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας-, έγκλημα τιμής και αντεκδίκησης. Και αυτό που είπα, -και το ίδιο είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης διότι είχε τις ίδιες πληροφορίες που είχα και εγώ μετά τη σύσκεψη που οργανώσαμε στην Κρήτη, είναι ότι αυτό που συνέβη εκεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι δύο ομάδες που συγκρούστηκαν και πολύ σωστά μίλησε ο κ. Χρυσοχοΐδης λέγοντας το ίδιο που είπα και εγώ. Γιατί λοιπόν το χρησιμοποιήσατε; Δεν είναι η πρώτη φορά. Τα δίνω αυτά ως παραδείγματα για να καταλάβουμε κάτι απλό˙ δηλητηριάζετε συνεχώς τον ελληνικό λαό με ψεύδη, με ανακρίβειες, με χυδαιότητες.

Γι’ αυτό το επαναλαμβάνω˙ πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι, διαιρείτε και διχάζετε τον ελληνικό λαό. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες, υπηρέτες ενός σκοτεινού κλειστού συστήματος, που εσείς βαφτίσατε «επιτελικό κράτος», συμπλήρωσε και κατέληξε:

«Πρέπει να φύγετε και θα αγωνιστούμε και πρέπει να αγωνιστεί όλη η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση για το στόχο της διαφάνειας, της αλήθειας και της ποιότητας της Δημοκρατίας».