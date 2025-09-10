Σωκράτης Φάμελλος: Στέγη, φορολογία και υγεία στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της ΔΕΘ

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται σήμερα (10.09.2025) στο Βελλίδειο όπου θα μιλήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ, έχοντας ανά χείρας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Η ονομασία της πρότασης: «Σχέδιο για μια προοδευτική Ελλάδα».

Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επαφές που είχε ο Σωκράτης Φάμελλος με τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Όλες τις τελευταίες μέρες άλλωστε γίνονταν συσκέψεις προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο το οποίο θα εκφωνήσει σήμερα στην ΔΕΘ ο πρόεδρος του κόμματος, καθώς οι συνεργάτες του θέλουν το όλο πακέτο να είναι πλήρως κοστολογημένο.

Η σημερινή μέρα για τα στελέχη της Κουμουνδούρου έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς επιθυμούν να δείξουν ότι το κόμμα τους έχει απεγκλωβιστεί από την δύσκολη περίοδο που πέρασε. Σημαντικό στοιχείο είναι λοιπόν η προσέλευση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα «επανεκκίνησης» και συσπείρωσης του κόμματος.

Σε όλη αυτή την διαδικασία σημαντικό ρόλο θα παίξει φυσικά η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια που υπάρχουν για την δημιουργία νέου κόμματος.

Την Πέμπτη το μεσημέρι άλλωστε, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Σωκράτης Φάμελλος θα κληθεί να σχολιάσει τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αλλά και το τι θα σημαίνει αυτό για τον ίδιο και το κόμμα του.

Αυτή την φορά προφανώς ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να πει κάτι περισσότερο από την άποψη που έχει εκφράσει μέχρι τώρα καθώς την στιγμή αυτή υπάρχει το αντικειμενικό γεγονός της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist όπου κατέθεσε την δική του πλατφόρμα.

Πάντως στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος θα θέσει τους βασικούς άξονες που αφορούν τους μισθούς και τις συντάξεις, τη στέγη, το κοινωνικό κράτος (υγεία και παιδεία), τη φορολογία, τη στήριξη της εργασίας, τη στήριξη των αγροτών.

Φυσικά ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και προτάσεις νόμου.

Η τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών άλλωστε, αλλά και η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκονται στις προγραμματικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, αναμένεται να προτείνει μέτρα όπως οι κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μέτρα για τη στήριξη των αγροτών, για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και για την πάταξη των καρτέλ στην αγορά ενέργειας και στις τράπεζες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να επιμείνει στο θέμα του ΦΠΑ σηκώνοντας ιδιαίτερα ψηλά το ζήτημα της μη ενσωμάτωσης από την κυβέρνηση των δύο σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών (2020/285 και 2022/542). Οι δύο οδηγίες επιτρέπουν την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα) και υπηρεσίες, μείωση 30% σε συγκεκριμένα νησιά και απλουστευμένες διαδικασίες ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, αλλά λόγω της μη εμπρόθεσμης ενσωμάτωσης η Κομισιόν να προειδοποιεί για παραπομπή της χώρας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και την επιβολή κυρώσεων.

Τη σχετική απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.