Στα άκρα η κόντρα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τον «Φραπέ»: Για κουμπαριά με τον Ξυλούρη, λέει ο Ανδρουλάκης – «Είσαι τρολ του διαδικτύου», απαντά ο Μαρινάκης

Σκληρές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα πρόσωπο το οποίο έχει ακουστεί πολύ ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και «Φραπές».

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συγκρούονται σήμερα εντός και εκτός Βουλής για τον «Φραπέ» με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει ότι είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να τον αποκαλεί ψεύτη και να του ζητά να ανακαλέσει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό υποστήριξε τα περί κουμπαριάς του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη. Στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ο οποίος τον κάλεσε να ανασκευάσει και να σταματά να πετά λάσπη στον ανεμιστήρα.

Όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τον ισχυρισμό του και στη Βουλή και μάλιστα κατέθεσε και σχετικό δημοσίευμα στο οποίο απεικονίζεται ένας Μανόλης Ξυλούρης με τον αείμνηστο πατέρα του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο γαμπρός της φωτογραφίας είναι αδελφός του «Φραπέ».

Να ανακαλέσει «το ψέμα» περί «κουμπαριάς» του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην Ολομέλεια της Βουλής, σημειώνοντας πως «η επιμονή στο ψέμα δεν θα του αποφέρει τίποτα».

«Έχετε πει ένα ψέμα και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό. Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης ο Φραπές – δεν τον γνωρίζω – είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Εσείς κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας ότι ο τύπος αυτός είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού για να συνεχίσει η συζήτηση» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για να προσθέσει: «Το αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι ή δεν είναι λοιπόν; Όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία. Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν κρεσέντο στο οποίο καταφεύγετε πιεζόμενος από τα κόμματα στα Αριστερά και από την επιστροφή του κ. Τσίμπα. Θα πρέπει όμως αυτά που λέτε να είναι πιο τεκμηριωμένα».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του Μητσοτάκη» ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σημείωσε: «με κάλεσε να ανασκευάσω. Ότι ο Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Για να δούμε τι λένε τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας. Στις επισυνδέσεις ο Γ. Ξυλούρης στον αδελφό του να μην φύγει για Αθήνα για να δει τον κουμπάρο του τον Κυριάκο. Ποιος είναι ο Κυριάκος;».

Ακολούθησε νέα δήλωση – απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στην οποία αναφέρει: «Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος. Μάλιστα, για να «αποδείξει» τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης».

Και καταλήγει: «Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του. Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».