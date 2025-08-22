Σταύρος Παπασταύρου για το τουρκολυβικό μνημόνιο: Η πολιτική μας δεν προσδιορίζεται από δημοσιεύματα αλλά από πράξεις

Για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο μετά και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, αλλά και για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (22.8.25), ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε ότι «η πολιτική της χώρας μας δεν προσδιορίζεται από τα δημοσιεύματα, αλλά από τις πράξεις στο πεδίο», σε ερώτηση για δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με την οποία η Λιβύη και ο στρατάρχης της Χαλίφα Χάφταρ ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Τους τελευταίους 6 μήνες η Ελλάδα έχει προχωρήσει στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, που λήγει στις 10/9, και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Προχωρήσαμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που εκκρεμούσε για χρόνια και προχωρήσαμε και στα θαλάσσια πάρκα. Άρα λειτουργούμε με ενέργειες στην πράξη».

«Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί. Παίζουμε κομβικό ρόλο στις διασυνδέσεις προς τον Βορρά. Θυμίζω θα έρθει τον Νοέμβριο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο. Ο αναβαθμισμένος ρόλος είναι πολύ φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις από όσους βλέπουν ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Αυτές οι αντιδράσεις αντιμετωπίζονται στο πεδίο», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ένα είναι σίγουρο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου αναφέρει ρητά το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου. Δεύτερον, διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός και υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς. Τρίτον, αυτήν τη στιγμή αμερικανικό φυσικό αέριο πηγαίνει μέσω της χώρας μας στις χώρες του Βορρά. Όλα αυτά έχουν αναβαθμίσει αντικειμενικά τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη του διαγωνισμού, αλλά οι εταιρείες θα αποφασίσουν με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια, όπως είπε.

«Είναι σαφές ότι όλος αυτός ο θόρυβος δεν είναι ενισχυτικός, όμως αυτό που έχει σημασία είναι αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα».

«Προφανώς, αν δεν υπήρχαν οι παραφωνίες το περιβάλλον θα ήταν ευνοϊκότερο, όμως οι εταιρείες πάνε σε περιοχές με αντιπαλότητες. Γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να περιμένουν», κατέληξε. «Θα προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου» Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, με τον υπουργό να κάνει λόγο για μια «σύνθετη άσκηση που όπως είπε ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει».

«Αποτελεί σημαντικό έργο και για ΕΕ και άρα η ΕΕ παρακολουθεί. Θέλω να ελπίζω ότι και εκεί θα προχωρήσουμε σύντομα. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι προχωρήσει το έργο», υπογράμμισε.