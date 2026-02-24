Πολιτική

Στην Ουάσιγκτον ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα παραστεί και στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας ONEX Shipyards and Technologies και του διεθνούς ομίλου Hanwha Power Systems
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο σε προηγούμενη συνάντηση
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο σε προηγούμενη συνάντηση / Φωτογραφία State Department

Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον θα βρεθεί αύριο Τετάρτη (24.2.26) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο διμερών επαφών και ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα συζητηθούν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Επιπλέον, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ θα απευθύνει ομιλία στο think tank Atlantic Council, παρουσιάζοντας τη θέση της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς πολιτικής και οικονομίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί και στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας ONEX Shipyards and Technologies και του διεθνούς ομίλου Hanwha Power Systems, σηματοδοτώντας νέες επενδύσεις και συνεργασίες στον τομέα της ναυπηγικής και της τεχνολογίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
103
70
54
48
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται «μπλόκο» στα social media για παιδιά έως 15 ετών – Τι προβλέπεται για ανήλικους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικά δίκτυα
Η κυβέρνηση πάντως αποφάσισε να μην περιμένει την Ευρώπη, κεντρικά, να θέσει τους κανόνες αλλά να προχωρήσει σε αυτή τη φάση χωρίς καθυστερήσεις, μονομερώς
Social media 10
Newsit logo
Newsit logo