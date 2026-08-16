Στην Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Καρυστιανού – Το μήνυμά της μέσω Facebook

Την Πάρο επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού για να περάσει τον φετινό Δεκαπενταύγουστο. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» βρέθηκε στο κυκλαδίτικο νησί, όπου βρίσκεται και η Παναγία Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας.

Η Μαρία Καρυστιανού πέρασε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας στην Πάρο, η οποία κάθε Δεκαπενταύγουστο βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών, με χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες να φτάνουν στο νησί.

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Το πρωί της Κυριακής 16.08.2026, η Μαρία Καρυστιανού εθεάθη στο λιμάνι της Πάρου, λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί και πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Η ίδια περίμενε μαζί με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες στην ουρά για την επιβίβαση και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το πλοίο με το οποίο θα αναχωρούσε από την Πάρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Τι ευλογία να ζούμε σε μια χώρα γεμάτη από απέραντο μπλε και καθαρό λευκό!

Σε έναν τόπο γεμάτο από ανθρώπους που, κόντρα στις δυσκολίες, συνεχίζουν να χαμογελούν… κι ας είναι τα μάτια βουρκωμένα. Χαμογελούν γιατί η ελπίδα μέσα στην ψυχή τους παραμένει ζωντανή και αλώβητη.

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Αγαπημένη μας Παναγιά, λατρεμένη μητέρα όλων!

Αγαπημένη μου Ελλάδα, πονεμένη …μα πάντα περήφανη. Με τη βοήθεια του ουρανού, το σκοτάδι θα διαλυθεί και το φως θα ζεστάνει ξανά τις καρδιές μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε εορτάζουσα και εορτάζοντα.

Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι κρατούν ζωντανό το μεγάλο όραμα και συστρατεύονται με αφοσίωση σε αυτήν την ιερή αποστολή.

Χρόνια Πολλά στη νεολαία μας, σε αυτούς που προσκαλούμε να επιστρέψουν στην πατρίδα μας, αλλά και σε εκείνους για τους οποίους θα παλέψουμε ώστε να μη χρειαστεί να ξενιτευτούν ποτέ.

Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!

Μαρία Καρυστιανού»