ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά της κυβέρνησης μετά τη φονική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Στο κάδρο των πολιτικών ευθυνών βάζει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τη φονική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και φυσικό περιβάλλον.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την φωτιά στη Σαλαμίνα αμφισβητεί ευθέως την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας και ζητά αλλαγή προσέγγισης στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, οι ανθρώπινες απώλειες επαναφέρουν το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού.

Στην ανακοίνωσή του, συνδέει όσα συνέβησαν στη Σαλαμίνα με τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, σημειώνοντας ότι δοκιμάζονται όχι μόνο οι αντοχές της χώρας αλλά και «η ικανότητα της Πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή».

Η αιχμή για τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας

Η βασική πολιτική αιχμή της Κουμουνδούρου αφορά την απόσταση που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ανάμεσα στην προετοιμασία που ανακοινώνεται πριν από την αντιπυρική περίοδο και στα αποτελέσματα στο πεδίο.

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Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι, μετά και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, ο κρατικός μηχανισμός θα έπρεπε να έχει προσαρμοστεί αποτελεσματικότερα στις νέες συνθήκες.

«Δεν είναι δυνατόν όλες οι προετοιμασίες, τα μέσα και οι σχεδιασμοί της Πολιτικής Προστασίας […] να οδηγούν σε αποτελέσματα που υποτίθεται ότι μέχρι τώρα, έστω και με προληπτικές εκκενώσεις, είχαν αποτραπεί», αναφέρει η ανακοίνωση.

Με αυτή τη διατύπωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί στην πράξη ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προβάλλονται τα τελευταία χρόνια για τη λειτουργία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οτι δηλαδή η έγκαιρη απομάκρυνση πολιτών από περιοχές που απειλούνται μπορεί, ακόμη και όταν δεν αποτρέπονται οι υλικές καταστροφές, να περιορίζει τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Ζητά αλλαγή μοντέλου

Η Κουμουνδούρου δεν περιορίζεται στην κριτική για τους χειρισμούς στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αλλά ζητά συνολικό επανασχεδιασμό της πολιτικής αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Κάνει λόγο για ανάγκη «διαφορετικής προσέγγισης», «ολιστικού σχεδιασμού» και «νέων προβλέψεων», υποστηρίζοντας ότι οι μεταβαλλόμενες συνθήκες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σχεδιασμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι οι εξαγγελίες ετοιμότητας που προηγούνται κάθε αντιπυρικής περιόδου δεν αρκούν όταν ακολουθούν καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες.

«Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Προέχει η μάχη με τις φλόγες

Παρά την πολιτική κριτική, από την Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η μάχη με τη φωτιά προέχει η ασφάλεια των κατοίκων και όσων επιχειρούν στο πεδίο.

«Πρώτη μας σκέψη είναι να μην έχουμε χειρότερα για τους κατοίκους του νησιού και να μην πάθουν κάτι όσοι πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο», αναφέρει το κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει, τέλος, τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο θυμάτων και τη συμπαράστασή του στους πληγέντες από την πυρκαγιά.