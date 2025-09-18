Στο ΠΑΣΟΚ δεν αγχώνονται για την μεταπήδηση Λοβέρδου στη ΝΔ – Βγάζουν μπροστά τους εκσυγχρονιστές για να κερδίσουν το Κέντρο

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στην ΝΔ έφερε πολλές συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ καθώς για μία ακόμη αφορά τα στελέχη του είδαν να κινδυνεύει το άνοιγμα που κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προς το κέντρο.

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», έλεγαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη περιγράφοντας τον Ανδρέα Λοβέρδο ως εκλεκτό του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Η αναφορά αυτή είναι ιδιαίτερα αιχμηρή καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επισημάνει ότι οι υποκλοπές έγιναν πριν τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για να ελέγξει η ΝΔ το ποιος θα βγει αρχηγός. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι «προφανώς κ. Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Το θέμα είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι τελικά ο Ανδρέας Λοβέρδος λειτούργησε ως δορυφόρος της ΝΔ μετά από μία μακρά περίοδο αναζήτησης πολιτικής στέγης.

Στελέχη ωστόσο της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι στην πραγματικότητα ο Ανδρέας Λοβέρδος πέρα από μία επικοινωνιακή ανάσα δεν έχει να προσφέρει τίποτε άλλο στο κυβερνών κόμμα. Θεωρούν μάλιστα ότι το πολύ χαμηλό ποσοστό που κατάφερε να αποσπάσει στις ευρωεκλογές (1,5 %) είναι ενδεικτικό της απήχησης που έχει στην κοινωνία ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος και τα στελέχη που τον ακολουθούν.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι κακώς υπάρχει άγχος και αγωνία στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη από την στιγμή που καμμία από τις κινήσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα ο επικεφαλής των Δημοκρατών δεν κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του κεντρώου ακροατηρίου.

Πάντως καλού κακού στην Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται να περάσουν στην αντεπίθεση προβάλλοντας στελέχη όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Τάσος Γιαννίτσης, και ο Σταύρος Μπένος που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της εκσυγχρονιστικής πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ. Το μήνυμα που θα φτάσει στους κεντρώους ψηφοφόρους είναι ότι παρα τις κινήσεις της κυβερνητικής παράταξης, το πραγματικό κέντρο εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη της ομάδας που βρέθηκαν γύρω από τον Κώστα Σημίτη. Σε επίπεδο συμβολισμών ιδιαίτερο ρόλο αναμένεται να παίξει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Παράλληλα οι πληροφορίες που φτάνουν στην Χαριλάου Τρικούπη και οι οποίες κάνουν λόγο για αμφίπλευρη διεύρυνση καθησυχάζουν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς το μήνυμα που θα σταλεί στους ψηφοφόρους του κέντρου είναι ότι η κυβέρνηση «τσαλαβουτά» ανάμεσα στην δεξιά και το κέντρο.

Τις τελευταίες ημέρες ακούγονται ως υποψήφιοι για να ενταχθούν στην ΝΔ τα ονόματα του Νίκου Βρεττού βουλευτή μέχρι στιγμής της «Νίκης» και του Φαήλου Κρανιδιώτη που προέρχεται από την ΝΔ αλλά τα τελευταία χρόνια κινείται δεξιότερα της με θέσεις που μόνο κεντρώες δεν είναι. Όταν αυτά τα σενάρια γίνουν πράξη οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ θα ενταθούν για να αποδομήσουν το κεντρώο προφίλ της ΝΔ.