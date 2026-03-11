Στο Στρασβούργο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ολόκληρη η επιστολή του στους ευρωβουλευτές

Το θέμα των υποκλοπών «ανεβάζει» πολύ το τελευταίο διάστημα, και όχι άδικα, μετά την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, το ΠΑΣΟΚ.

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εμπλέκεται προσωπικά, ως θύμα υποκλοπών, αλλά και να είναι το μόνο πολιτικό πρόσωπο που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση, το ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένο να πάει το θέμα μέχρι τέλους, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Σήμερα, Τετάρτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο Στρασβούργο, καθώς το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο περιθώριο της συζήτησης αυτής, μάλιστα θα έχει συνάντηση με την Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, επικεφαλής των S&D, στο γραφείο της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Το newsit.gr, δημοσιεύει αποκλειστικά ολόκληρη την επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την οποία επιχείρησε να εξηγήσει περισσότερο την κατάσταση και όλα τα τελευταία δεδομένα στους Ευρωβουλευτές.

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή στα αγγλικά.

Στην επιστολή, αφού θυμίζει ότι η όλη υπόθεση ξεκίνησε από εκεί, όταν τον Ιούλιο του 2022, ως ευρωβουλευτής ακόμα, ανακάλυψε σε έναν τυπικό έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου, ότι το κινητό του είχε ‘παγιδευτεί’ από το Predator, σημειώνει ότι ξεκίνησε αμέσως μία νομική και πολιτική διαδικασία για την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των ενόχων, στην οποία είχε την τύχη να έχει τους ευρωβουλευτές των S&D με το μέρος του, παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να υποβαθμίσει και να συγκαλύψει – όπως υποστηρίζει – την υπόθεση. Επιτίθεται στην κυβέρνηση ακόμα, για την μέχρι σήμερα άρνησή της να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση που τον θέλει να ενημερώνεται για τους λόγους της παρακολούθησής του, ενώ της καταλογίζει μεταξύ άλλων εργαλειοποίηση της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να ρίξει ‘σκοτάδι’ στην υπόθεση.

Κάνει μάλιστα μία σύντομη αναδρομή σε όσα έγιναν από το 2022 μέχρι σήμερα, περιγράφοντας δικαστές να μπαίνουν στο στόχαστρο και να αφαιρείται από αυτούς η υπόθεση όταν κάλεσαν συγκεκριμένους υπόπτους να καταθέσουν, αδικήματα να αρχειοθετούνται κ.ο.κ., εωσότου το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταλήξει σε μία απόφαση που συνδέει το Predator με την ΕΥΠ, επεκτείνει την έρευνα σε νέους υπόπτους και νέα αδικήματα κ.α., πράγμα που καταδεικνύει κατά τον ίδιο την έλλειψη ανεξαρτησίας στην ηγεσία του κορυφαίου Δικαστηρίου της χώρας, που επιχείρησε νωρίτερα να κλείσει την έρευνα και να καλύψει -όπως λέει- τις ευθύνες της κυβέρνησης. Δηλώνει δε, πως θα συνεχίσει την προσπάθεια ως το τέλος, θυμίζοντας και την προσφυγή που έχει ήδη κάνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.