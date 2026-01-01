Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία
Πολιτική

Συλληπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Βαθιά συγκλονισμένοι»

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, αναφέρει το ΥΠΕΞ
Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. (EUROKINISSI
Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. (EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα το ελληνικό ΥΠΕΞ εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν από την έκρηξη στο μπαρ στην Ελβετία.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ:

«Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί». 

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γραμμή επικοινωνίας για όσους αναζητούν συγγενείς τους

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
239
174
156
149
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ας είναι η νέα χρονιά ευκαιρία να αλλάξουμε όσα μας πληγώνουν»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλείνει με ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στην Στοκχόλμη για αλλαγή χρόνου: Οι αναρτήσεις τους
Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά στο χιονισμένο τοπίο της σουηδικής πρωτεύουσας
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης 32
Νίκος Ανδρουλάκης: «Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες»
«Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό, για να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης» λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo