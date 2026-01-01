Συλληπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Βαθιά συγκλονισμένοι»

Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα το ελληνικό ΥΠΕΞ εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν από την έκρηξη στο μπαρ στην Ελβετία.

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ:

«Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Profoundly shocked by the tragic event that occurred in Crans-Montana, Switzerland & which claimed many lives and left several people injured.



Our sincere condolences go to the families of the victims. We wish a swift recovery for those injured. pic.twitter.com/iiXt1CUJwe — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026

Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γραμμή επικοινωνίας για όσους αναζητούν συγγενείς τους

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.