Σύλβα Ακρίτα: Τα συλλυπητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη – «Αποχαιρετώ μία ασυμβίβαστη αγωνίστρια της δημοκρατίας»

»Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ» τονίζει για τη Σύλβα Ακρίτα ο Νίκος Ανδρουλάκης
Συλλυπητήρια δήλωση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα. Η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος «έφυγε» την Τρίτη (23.12.2025) από τη ζωή πλήρης ημερών σε ηλικία 97 ετών.

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τόνισε, μεταξύ άλλων, στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης.

Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», καταλήγει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Ανδρουλάκης.

Η μητέρα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα, Σύλβα Ακρίτα, «έφυγε» σε ηλικία 97 ετών από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (23.12.2024).

«Καλή αντάμωση μανούλα», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook η Έλενα Ακρίτα.

