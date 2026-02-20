Πολιτική

Συνάντηση Δένδια με τον Ευρωπαίο Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ: Στο επίκεντρο η «Ατζέντα 2030» και ο μετασχηματισμός της Συμμαχίας

Στη συνάντηση με τον πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι παρέστη και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης
Νίκος Δένδιας, Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι και Δημήτριος Χούπης
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (στο κέντρο) με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SACEUR) πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι (αριστερά) και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, κατά τη συνάντησή τους στο ελληνικό Πεντάγωνο (δεξιά) (Πηγή φωτογραφίας: Χ / @NikosDendias)

Συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρέγκορι Γκρίνκουι, είχε σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο ελληνικό Πεντάγωνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματικού στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό της Συμμαχίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ΝΑΤΟ επαναπροσδιορίζει προτεραιότητες και επιχειρησιακές δυνατότητες, με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις.

Στη συζήτηση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στην «Ατζέντα 2030», το πλαίσιο μεταρρύθμισης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που αποσκοπεί –όπως έχει επισημανθεί– στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στη συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR) παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

