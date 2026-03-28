Συνάντηση Γεραπετρίτη με Χαφτάρ στη Λιβύη: Στο επίκεντρο θαλάσσιες ζώνες, μεταναστευτικό και εμπόριο

Στη Βεγγάζη μετέβη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος το Σάββατο (28.03.2026) είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατηγό Χάλεντ Χαλίφα Χαφτάρ, καθώς και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων της Λιβύης, Γιούσεφ Αλαγκούρι.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο για «πολύ θετικό κλίμα» στις επαφές του με τους ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες επιβεβαίωσαν την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πεδίο του διμερούς εμπορίου. «Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη», είπε ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η εγγύτητα των δύο χωρών στη Μεσόγειο καθιστά κρίσιμη την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Khalifa Haftar, και τον Α/ΓΕΕΘΑ του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατηγό Khaled Khalifa Haftar. pic.twitter.com/lx95vIFeQu — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Σημαντικό μέρος των επαφών του ΥΠΕΞ αφορούσε και το μεταναστευτικό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «καλή συνεργασία», η οποία, όπως είπε, θα αναβαθμιστεί περαιτέρω «και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών», ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών. Περιγράφοντας τη γεωπολιτική πραγματικότητα της Λιβύης, σημείωσε ότι πρόκειται για μια περιοχή όπου «ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις», κάτι που καθιστά «εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των ανθρώπινων ροών». Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα συμβάλλει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων της Λιβύης, Yousef Alagouri. pic.twitter.com/80lR5G95VF — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Κεντρική, ωστόσο, θέση στην επίσκεψη είχε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. «Αναδείξαμε από κοινού την αξία να υπάρξει μια οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ειδικότερα την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, επιμένοντας ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει «με βάση το Διεθνές Δίκαιο». Σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, «η Μέση Ανατολή φλέγεται», η Αθήνα επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τη Λιβύη. «Πρόθεσή μας είναι η Ελλάδα να είναι ενεργητικά παρούσα στη Λιβύη», κατέληξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.