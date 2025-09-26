Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες: Κυπριακό και Λιβύη στο τραπέζι της συζήτησης

Κυριάκος Μητσοτάκης
Photo / Reuters

Λίγο πριν την ομιλία του στο βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης και συζήτησαν για διάφορα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και το Κυπριακό, ζητήματα που έθιξε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Τραμπ για την Αφρική, Massad Boulos.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καράογλου για τους νεκρούς μάρτυρες της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πέθαναν από το άγχος τους»
Στη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και το όνομα του πρώτου πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος υπηρέτησε από το 1999 έως το 2002, αλλά έχει φύγει από τη ζωή το 2016
Ο Θόδωρος Καράογλου 2
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώτη γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η εκτίμηση για το ζεύγους Κυριακού
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο πρωθυπουργός συναντήθηκαν στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
Ο Θοδωρής Κυριακού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ 9
Newsit logo
Newsit logo