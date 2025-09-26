Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες: Κυπριακό και Λιβύη στο τραπέζι της συζήτησης

Λίγο πριν την ομιλία του στο βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης και συζήτησαν για διάφορα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και το Κυπριακό, ζητήματα που έθιξε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Τραμπ για την Αφρική, Massad Boulos.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.