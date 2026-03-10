Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα και συμμετοχή στο Athens Alitheia Forum την Τετάρτη

Με συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί και εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα από τον πρωθυπουργό.

Το απόγευμα, στις 18.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος επίσης ο Γιάννης Θεοχάρης, καθηγητής Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχος της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο.