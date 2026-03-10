Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα και συμμετοχή στο Athens Alitheia Forum την Τετάρτη

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο για την τακτική μηνιαία ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ το απόγευμα θα λάβει μέρος σε συζήτηση για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Μητσοτάκης και Τασούλας
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Με συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είναι προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί και εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα από τον πρωθυπουργό.

Το απόγευμα, στις 18.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος επίσης ο Γιάννης Θεοχάρης, καθηγητής Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχος της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
77
77
56
54
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι δημοφιλέστεροι υπουργοί – Συγκάλυψη βλέπουν οι πολίτες στα Τέμπη
Παρότι οι μισοί πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από το έργο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν βλέπουν κάποιον πολιτικό αρχηγό που θα τα κατάφερνε καλύτερα
Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης
Νικήτας Κακλαμάνης: Στην Κύπρο στις 20 Μαρτίου ο πρόεδρος της Βουλής, σε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού
Εγκαινιάζοντας την έκθεση «SECTOR 2: ΛΕΥΚΩΣΙΑ» στο Καπνεργοστάσιο, μίλησε για πράξη αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό και προανήγγειλε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στη Λευκωσία
Νικήτας Κακλαμάνης
Αντιπαράθεση Βορίδη με Μεϊκόπουλo, Μάντζο και Ηλιόπουλο για έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ: ««Σήμερα το βλέπω, όπως κι εσείς» είπε ο πρώην υπουργός
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη», ενώ ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά υποστήριξαν ότι ο πρώην υπουργός γνώριζε
Βορίδης, Μεϊκόπουλος, Μάντζος και Ηλιόπουλος
Στο θέατρο «Παλλάς» ο Νίκος Ανδρουλάκης: Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακολούθησε τη μουσική παράσταση προς τιμήν του μεγάλου ερμηνευτή και, σε ανάρτησή του, εξήρε τη συμβολή του στο πολιτικό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη (Πηγή φωτογραφίας: Facebook
Ο Θάνος Πλεύρης απαντά στη Διεθνή Αμνηστία για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών: Eίμαι πλέον σίγουρος για την ορθότητά τους
Η τοποθέτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συζητήσεων που έχει ανοίξει για την ενίσχυση των επιστροφών και τη λειτουργία των λεγόμενων return hubs
Πρόσφυγες και μετανάστες
ΠΑΣΟΚ: Αιχμές Δούκα και Διαμαντοπούλου για «φύρδην μίγδην» διεύρυνση που «μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα»
Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει ένα καθαρό αξιακό πλαίσιο, ενώ η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να αγνοηθούν τα όρια της πολιτικής ηθικής
Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου (Φωτογραφία αρχείου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo