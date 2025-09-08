Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χάφταρ στο Μαξίμου

Τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ανατολική Λιβύη επιχειρεί να ενδυναμώσει η κυβέρνηση. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον γιο του Χαλίφα Χάφταρ, Μπελγκασέμ Χάφταρ.

Ο Χάφταρ είναι ΓενικόεςΔιευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης. Όπως τονίζεται, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δυο μήνες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε βρεθεί στη Λιβύη όπου είχε συναντηθεί με τον Μπελγκασέμ Χάφταρ. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα έρθει στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης.