Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του Χάφταρ στο Μαξίμου

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο υπουργός Εξωτερικ
Μητσοτάκης - Χάφταρ
Στιγμιότυπο από την συνάντηση Μητσοτάκη - Χάφταρ στο Μέγαρο Μαξίμου / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ανατολική Λιβύη επιχειρεί να ενδυναμώσει η κυβέρνηση. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον γιο του Χαλίφα Χάφταρ, Μπελγκασέμ Χάφταρ.

Ο Χάφταρ είναι ΓενικόεςΔιευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης. Όπως τονίζεται, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δυο μήνες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε βρεθεί στη Λιβύη όπου είχε συναντηθεί με τον Μπελγκασέμ Χάφταρ. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα έρθει στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης της Τρίπολης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα για τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για τον ΦΠΑ» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Για να τον ενημερώσουμε, η οδηγία αυτή - 2022/542, - καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους - ή ακόμη και μηδενικούς - συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα»
Ο Σωκράτης Φάμελλος 1
ΠΑΣΟΚ: Αμετανόητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα
«Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη»
Σημαία του ΠΑΣΟΚ
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα για την υγεία – Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ χωρίς έξτρα χρηματοδότηση και 50 εκατ. ευρώ σε νέα φάρμακα
Οι αναφορές του πρωθυπουργού στο ρεκόρ χειρουργείων το 2025, στην ανακαίνιση των υποδομών του ΕΣΥ, στις ψηφιακές τομές, στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και στην αξιολόγηση του ΕΣΥ – Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ 2
Newsit logo
Newsit logo