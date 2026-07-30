Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας: Το βλέμμα στην τεχνολογία και την οικονομία

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξη νέων συνεργειών
Κυριάκος Μηστοτάκης και Μάρκους Σέντερ
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, στο Μέγαρο Μαξίμου (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (30.07.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, σε μια συνάντηση που επιβεβαίωσε το σταθερό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της προηγμένης τεχνολογίας.

Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικά καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη νέων συνεργειών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, ειδικότερα, οι προοπτικές αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και η δυνατότητα διεύρυνσης των επενδυτικών και επιχειρηματικών δεσμών.

Η συνάντηση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών επαφών και αναζήτησης νέων πεδίων συνεργασίας σε τομείς που συνδέονται με την καινοτομία και τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

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