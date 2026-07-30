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Πολιτική

Μητσοτάκης στο υπουργικό: «Εκλογές την άνοιξη του 2027» – Σήμα για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς να εντείνουν την παρουσία τους στην κοινωνία και στα περιφερειακά μέσα, υποστήριξε ότι «ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας» και προανήγγειλε την παρουσίαση του σχεδίου για την Ελλάδα του 2030
Υπουργικό Συμβούλιο, Κυριάκος Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Πολιτικό στίγμα ενόψει της τελευταίας προεκλογικής περιόδου της κυβέρνησης έδωσε την Πέμπτη (30.07.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και καλώντας τους υπουργούς να εντείνουν την παραγωγή έργου και την προβολή του κυβερνητικού απολογισμού.

Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο πριν από τη θερινή διακοπή αποτέλεσε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη βήμα αποστολής πολιτικών μηνυμάτων προς τα κυβερνητικά στελέχη, με αιχμή τις εκλογές, τη ΔΕΘ και την ανάγκη για πιο συντονισμένη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου σε ολόκληρη τη χώρα.

«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα υπουργεία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση έργων αλλά και για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Όπως είπε, απαιτείται μεγαλύτερη ενημέρωση τόσο των μελών του υπουργικού συμβουλίου όσο και της κοινοβουλευτικής ομάδας για το σύνολο του κυβερνητικού έργου, ώστε αυτό να αναδειχθεί με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα που ολοκληρώνονται.

«Οι υπουργοί να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην επικοινωνιακή παρουσία των υπουργών, ζητώντας να ενισχύσουν τις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

«Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα περιφερειακά μέσα-», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους.

«Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο, για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπορούμε να πάμε καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πολιτικές προοπτικές της κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της εκλογικής απήχησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Μπορούμε, και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις», υποστήριξε.

Συνέδεσε, μάλιστα, τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την έναρξη της επόμενης φάσης του κυβερνητικού σχεδιασμού.

«Στη ΔΕΘ θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει το μοναδικό συνεκτικό σχέδιο για τη χώρα.

«Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας».

«Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε προς τους υπουργούς.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση του κυβερνητικού σχήματος.

«Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου», υπογράμμισε.

Υπουργικό συμβούλιο: Βαρύ κλίμα για τους τρεις πυροσβέστες

Η συνεδρίαση ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα, μετά τον θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γυθείου.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει τις πολιτικές προστασίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Αναφορές σε Κυπριακό, οδική ασφάλεια και νερό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για «μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό» μετά τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Επισήμανε ότι η προοπτική μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης αποτελεί «σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Στο πεδίο της καθημερινότητας, χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια «στοίχημα διαρκείας», σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις αρχίζουν να αποδίδουν.«Μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί η καμπάνια “Θα ζήσω”», είπε, στέλνοντας το μήνυμα ότι «απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς».

«Το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτων, η οποία, όπως είπε, βάζει τέλος στον πολυκερματισμό του σημερινού συστήματος. «Η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού», ανέφερε.

Επέκρινε, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση ένστασης αντισυνταγματικότητας, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις».

Προανήγγειλε, επίσης, ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Πυρηνική ενέργεια και Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, διευκρινίζοντας ότι δεν αφορά την κατασκευή πυρηνικών σταθμών, αλλά τη συστηματική επιστημονική διερεύνηση των διεθνών εξελίξεων, ώστε η Ελλάδα να μη μείνει πίσω στον συγκεκριμένο τομέα.

Τέλος, εμφανίστηκε βέβαιος για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 117 έργα και ορόσημα, τα οποία, όπως είπε, θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέχρι το τέλος Αυγούστου.

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