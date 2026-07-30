Πολιτική

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: «Οι πυροσβέστες πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν σπίτι»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέστη στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι και επισκέφθηκε την οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη
Νίκος Ανδρουλάκης
Στο Ρέθυμνο ο Νίκος Ανδρουλάκης για το τελευταίο αντίο στους πυροσβέστες που πέθαναν στη φωτιά
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Στην κηδεία του πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, στο Γερακάρι Ρεθύμνου, παρέστη το απόγευμα της Πέμπτης (30.07.2026) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος επίσης βρήκε τραγικό θάνατο στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της αυτοθυσίας των ανθρώπων του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες, για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, σημειώνοντας: «Ανθρωποι που πάνε το πρωί στη δουλειά τους και δεν γνωρίζουν αν θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους».

«Στεκόμαστε στο πλευρό τους με απόλυτο σεβασμό», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων και το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.

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