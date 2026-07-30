Η Μυρτώ Κοροβέση διαψεύδει τα σενάρια προσχώρησης στο ΠΑΣΟΚ: «Μόνο το γραφείο μου είναι στη Χαριλάου Τρικούπη»

Τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να προσεγγίζει το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να βάλει την Πέμπτη (30.07.2026) η Μυρτώ Κοροβέση, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από το κόμμα που ίδρυσε ο Στέφανος Κασσελάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει σε καμία πολιτική μετατόπιση.

Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής υποστήριξε ότι η ρήξη της με το κόμμα του οποίου ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης δεν συνδέεται με μελλοντική προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας ότι παραμένει πολιτικά στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

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«Δεν είναι αλήθεια. Δεν πάω Χαριλάου Τρικούπη, μόνο το δικηγορικό μου γραφείο βρίσκεται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μυρτώ Κοροβέση, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Η ίδια απέρριψε τις πληροφορίες περί επικείμενης μετακίνησής της προς τη Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή της από τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο ήταν αποτέλεσμα πολιτικών διαφωνιών και έντονου προβληματισμού.

«Ήταν μια δύσκολη πολιτικά απόφαση»

«Η αποχώρησή μου από τους Δημοκράτες ήταν μια δύσκολη πολιτικά απόφαση, η οποία προέκυψε από πολιτικές διαφωνίες και έντονο προβληματισμό», σημείωσε.

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Η Μυρτώ Κοροβέση άφησε, μάλιστα, αιχμές για όσους επιχειρούν να συνδέσουν την ανεξαρτητοποίησή της με ένα προδιαγεγραμμένο πολιτικό επόμενο βήμα.

«Νομίζω ότι ευτελίζεται η σημασία της απόφασής μου από κάποιους που προσπαθούν τεχνηέντως να τη συνδέσουν με μια πολιτική μετατόπιση στο μέλλον», ανέφερε.

«Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει καμία πολιτική μετατόπιση και ούτε θα ήθελα. Μένω στον χώρο της Κεντροαριστεράς και θα ήθελα να παραμείνω σε αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.

Μυρτώ Κοροβέση: «Όλοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι»

Η ανεξάρτητη βουλευτής αναφέρθηκε και στην ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων σε ζητήματα που, όπως είπε, υπερβαίνουν τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές.

«Για μένα οποιοδήποτε θέμα εδράζεται σε ανθρώπινες αξίες, στην προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και του τόπου μας είναι θέμα ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης», δήλωσε.

Κατά την ίδια, «θα πρέπει όλοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνήσουν για τα θέματα αυτά».

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αυξημένο αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών, επισημαίνοντας ότι αποτελούν πλέον, όπως είπε, τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την κυβερνητική παράταξη.

«Αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο μετά την κυβέρνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εικόνα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και «θεσμική παρακμή».

«Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ο Κανονισμός της Βουλής δεν είχε προβλέψει ενισχυμένα δικαιώματα για τους ανεξάρτητους, καθώς στο παρελθόν ο αριθμός τους ήταν περιορισμένος.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη συζήτηση νομοσχεδίων για τον πολιτισμό και τη διαχείριση του νερού, υποστηρίζοντας ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν ζητηθεί και εγκριθεί ονομαστική ψηφοφορία.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης από το κόμμα Κασσελάκη

Η Μυρτώ Κοροβέση ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο την Τρίτη (28.07.2026), κάνοντας λόγο για απόφαση «συνείδησης» και εκφράζοντας προβληματισμό για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Η ίδια είχε εισέλθει στη Βουλή ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής, καταλαμβάνοντας την έδρα μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οριστική ρήξη με την ηγεσία του κόμματος επήλθε όταν της ζητήθηκε να καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με καταγγελλόμενη πρόσληψη της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μυρτώ Κοροβέση αρνήθηκε τόσο να καταθέσει την ερώτηση όσο και να εμφανιστεί ως συνυπογράφουσα, με τη διαφωνία αυτή να λειτουργεί ως καταλύτης για την αποχώρησή της.

Η ίδια, πάντως, επιμένει ότι η ανεξαρτητοποίησή της δεν αποτελεί προάγγελο μετακίνησης προς άλλο κόμμα και συνοψίζει τη θέση της με τη φράση: «Δεν πάω Χαριλάου Τρικούπη».