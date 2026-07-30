Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας

Τη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει «ακλόνητο» στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πολιτική αλλαγή ως τον βασικό στόχο του κόμματος ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει εφαρμόσιμο σχέδιο, πολιτική συνέπεια και κοινωνικές ρίζες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αναζητήσει «χορηγούς» ή στηρίγματα στο παρασκήνιο, αλλά θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του.

Μιλώντας την Πέμπτη (30.07.2026) στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμη τη φετινή ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές. «Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας», ανέφερε, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση ενός συνολικού κυβερνητικού σχεδίου.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι είχε στη διάθεσή της σχεδόν 70 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς η εισροή αυτή να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. «Οι πολίτες πρέπει να αναλογιστούν αν με αυτά τα χρήματα βελτιώθηκε η ζωή τους», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ακρίβεια, κάνοντας λόγο για «εκτεταμένη κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών, της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων».

Αναφέρθηκε στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που, όπως είπε, δυσκολεύουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές, αλλά και στο κόστος των τροφίμων, της ενέργειας και της στέγασης.

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«Ακρίβεια, λοιπόν, παντού», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί «με αυτούς που κερδίζουν εις βάρος των πολλών».

Κατά τον ίδιο, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει καταρρεύσει και βρίσκεται σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ οι ανισότητες εξακολουθούν να διευρύνονται.

Στιγμιότυπο από την κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

«Εξουσία για την εξουσία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και για τη στάση της στη συνταγματική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι αρνήθηκε μια ουσιαστική συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 110, παρότι το ίδιο άρθρο είχε περιληφθεί στις προτάσεις της το 2018.

«Τα επικοινωνιακά παιχνίδια έχουν κοντά ποδάρια», σχολίασε, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι δεν διαθέτει ούτε όραμα ούτε διάθεση για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συναινέσεις.

«Στόχος της είναι ένας: εξουσία για την εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως «βαθιά νεοφιλελεύθερη» όταν πρόκειται για τη δημόσια υγεία, την παιδεία και τη στεγαστική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα «βαθιά κρατικοδίαιτη» όταν διαχειρίζεται ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων.

Υποστήριξε ακόμη ότι το Ταμείο Ανάκαμψης μετατράπηκε σε «μία ακόμη χαμένη ευκαιρία» και ότι οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα Ι.Χ.»

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέταξε, όπως είπε, ένα κόμμα με ιστορικές και κοινωνικές ρίζες, το οποίο έχει κάνει λάθη, τα έχει πληρώσει και βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα εποχή.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα Ι.Χ.», τόνισε, διαφοροποιώντας το κόμμα του από πολιτικούς σχηματισμούς που, κατά την έκφρασή του, μπορούν να ελέγχονται ή να διαχειρίζονται εύκολα.

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει «πολιτικό ήθος και αυτονομία» και μπορεί, με εμπειρία, ανανέωση, γνώση, ριζοσπαστισμό και συνέπεια, να συγκροτήσει μια ομάδα ικανή να κυβερνήσει τη χώρα.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θέλει να πετύχει την πολιτική αλλαγή», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η σημερινή πορεία οδηγεί τη χώρα σε νέα αδιέξοδα.

Στιγμιότυπο από την κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ (Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI)

Οι αιχμές για τις «νέες δυνάμεις»

Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και για άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης που επιχειρούν να παρουσιαστούν ως το «νέο».

«Νέο είναι ό,τι δεν έχει κριθεί. Κρίθηκαν και κρίθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η συνέπεια και η σοβαρότητα των θέσεων του ΠΑΣΟΚ αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αντιφατικές τοποθετήσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Δεν μπορεί να λες από τη μία ότι είσαι κατά των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, αλλά από την άλλη να είσαι υπέρ των κερδοσκοπικών ιδιωτικών. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα συνέπειας, είναι και θέμα πολιτικής σοβαρότητας», είπε.

«Δεν έχουμε ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα»

Κορυφώνοντας την αναφορά του στην πολιτική αυτονομία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του δίνει τη μάχη «κάτω από δύσκολες συνθήκες», χωρίς οικονομικά ή πολιτικά στηρίγματα στο παρασκήνιο.

«Δεν έχουμε ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο», ανέφερε.

«Δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται σήμερα αυτά τα συμφέροντα και να στοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της αυτονομίας δεν αποτελεί προσωπική εμμονή, αλλά πολιτική δέσμευση απέναντι στους πολίτες.

«Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνο έτσι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει στην πράξη όσα προτείνει.

Κατά τον ίδιο, οι πολιτικές και οικονομικές εξαρτήσεις λειτουργούν ως εμπόδιο στην άσκηση πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Μήνυμα για το Κυπριακό

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται στο πλευρό του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια δίκαιη λύση για την Κύπρο. Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε.

«Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Αυτή ήταν πάντα η θέση μας, αυτή είναι και σήμερα», κατέληξε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την εισήγησή του με αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Αμέσως μετά τη συνεδρίαση αναχώρησε για το Ρέθυμνο, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και να επισκεφθεί την οικογένεια του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη.